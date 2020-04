Von Gaby Booth

Mannheim. Die Stimmung der Mannheimer Wirtschaftsförderer könnte ausgezeichnet sein – wäre da nicht die weltweite Pandemie Covid-19, die momentan Vieles infrage stellt. "Wir können derzeit noch nicht abschätzen, wohin uns die Auswirkungen des Coronavirus führen werden", gibt sich Michael Grötsch skeptisch. Zusammen mit Christiane Ram, Leiterin des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung, legte der Wirtschaftsdezernent am Dienstag die Bilanz für das vergangene Jahr vor.

Und die sieht überaus positiv aus. "Mannheim ist robust aufgestellt und zählt zu den attraktivsten Wirtschaftsstandorten in Deutschland." Um diese Position zu halten, gehe es momentan darum, alles zu unternehmen, die Existenz der Firmen und die Arbeitsplätze zu erhalten. So hat die Stadt Mannheim ein eigenes Soforthilfeprogramm für Mannheimer Unternehmen aufgelegt.

Im vergangenen Jahr bewiesen Mannheimer Firmen wieder eine große Standorttreue. Ein Trend, der sich beim Blick auf deren Investitionen schon seit Jahren stabil hält. So investierte Coca-Cola am Standort Vogelstang rund 30 Millionen Euro in eine neue Glasmehrweglinie, die bis zu 60.000 Flaschen pro Stunde verarbeitet. Bereits im Jahr davor hatte der Getränkehersteller 20 Millionen investiert. Mercedes-Benz baute sein Werk in Mannheim-Waldhof zum Kompetenzzentrum für die Großmotorenfertigung aus und will in diesem Jahr rund 500 Millionen in dieses Vorhaben stecken. Das wäre das größte Investitionsprogramm der Traditionsfirma in ihrer 110-jährigen Geschichte. Investitionsfreudig zeigt sich auch die ehemalige "Zellstoff", Hersteller von Hygiene- und Toilettenpapier, dessen Produkte momentan massiv nachgefragt werden. Das Unternehmen plant ein neues Produktionsverfahren, um Zellstoff aus Weizenstroh herzustellen. Bisher wird hierfür Holz verwendet.

Unter der Marke "Turbinenwerk Mannheim" entwickelt der bundesweit tätige Projektentwickler "Aurelis Real Estate" in Käfertal ein geschichtsträchtiges Industriegelände. Dort, wo im vergangenen Jahrhundert Generatoren, Lokomotiven sowie Gas- und Dampfturbinen gebaut wurden. Im vergangenen Jahr erwarb die Aurelis die ehemalige Produktionsstätte der General Electric Power AG und wird selbst als Mieter bleiben. Unter der Marke "Turbinenwerk Mannheim" soll das Gelände revitalisiert werden und ein Gewerbepark entstehen.