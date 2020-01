Von Matthias Kros

Siegelsbach. Der Siegelsbacher Kosmetikhersteller Mann & Schröder plant einen großen Wachstumsschritt. "Wir haben zuletzt jährlich im Schnitt um fünf Prozent zugelegt und sind an unsere Kapazitätsgrenze gekommen", erklärt die geschäftsführende Gesellschafterin Christine Steger. Rund 25 Millionen Euro investiert das Familienunternehmen daher am Stammsitz und dem benachbarten Hüffenhardt. Spätestens Anfang des Jahres 2021 soll hier eine neue Produktionshalle in Betrieb gehen, mit der sich die Kapazität von derzeit zwei Millionen auf rund 3,8 Millionen Abfüllungen täglich nahezu verdoppeln lasse. Deutlich vergrößert und mit modernen Geräten ausgestattet worden sei darüber hinaus bereits der Laborbereich, wo beispielsweise die Wirksamkeit und die Verträglichkeit der Produkte getestet werden kann. Dafür habe man früher verstärkt auf externe Dienstleister zurückgreifen müssen, erklärt Steger.

Mann & Schröder ist spezialisiert auf die Herstellung und Abfüllung aller möglichen kosmetischen Produkte wie Flüssigseifen, Shampoos, Duschgels, Cremes und Zahnpasta. "Alles außer Schminke", fasst die Geschäftsführerin das Sortiment aus über 2000 verschiedenen Produkten zusammen. Der Markt ist umkämpft, Konkurrenten der Siegelsbacher sind beispielsweise Hersteller wie Otto Cosmetic aus Groß-Rohrheim oder Dreiturm aus Steinau. Um sich vom Wettbewerb abzusetzen, versuchen die Unternehmen verstärkt in die Entwicklung einzusteigen. "Oft machen wir das mittlerweile gemeinsam mit den Kunden", berichtet Steger. Seit kurzem beschäftige man sogar eigens eine Friseurmeisterin, die spezielle Haaranwendungstests durchführen könne.

Rund 160 Millionen Euro Umsatz hat die Mann & Schröder GmbH, die schon in der dritten Generation im Familienbesitz ist, 2019 erzielt, gut vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. Damit wachsen die Siegelsbacher deutlich schneller als der deutsche Schönheitspflegemittelmarkt, der laut Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW) im gleichen Zeitraum nur knapp zwei Prozent zulegte. Besonders schnell entwickelt sich bei Mann & Schröder die Belieferung großer Handelsketten wie Aldi, Lidl, dm oder Müller, die ihr Geschäft mit Eigenmarken stetig ausbauen. Diesen biete man erprobte Rezepturen genauso wie Neuentwicklungen an, erklärt Steger. Mann & Schröder ist aber auch selbst mit eigenen Produkten im Einzelhandel präsent, wie zum Beispiel mit dem Sanosan Baby- und Mamapflege-Sortiment, das sogar nach Russland und China exportiert wird.

Rund 750 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, kleinere Büros gibt es außerhalb des Stammsitzes noch in Mannheim und der Schweiz. "Wir sitzen auf dem Dorf", sagt Steger selbstbewusst. "Da kann man in der Mittagspause natürlich nicht so schön bummeln wie in Heidelberg." Fachkräftemangel kennt Mann & Schröder trotzdem nicht. "Wir müssen den Mitarbeitern eben andere Vorteile bieten, wie praktikable Teilzeitmodelle oder Homeoffice-Arbeitsplätze".

Und was sind die aktuellen Trends der Branche? "Nachhaltigkeit", fällt der Geschäftsführerin als Erstes ein. "Die Kunden schauen heute viel genauer hin und wollen wissen was in einem Pflegeprodukt drin ist und wo es herkommt." Gleiches gelte für die Verpackung. Insgesamt gelte das Motto "Weniger ist mehr".