Wer weiß, was Inflation bedeutet? Bei wirtschaftlichen Themen gibt es große Wissenslücken. Baden-Württemberg will das mit dem Schulfach Wirtschaft ändern. Symbolfoto: dpa

Von Barbara Klauß

Landau. Schüler, die in der Schule Wirtschaftsunterricht haben, interessieren sich stärker für wirtschaftliche Themen. Zudem steigt ihre Kompetenz auf diesem Gebiet, wie eine Studie unter der Leitung von Günther Seeber, Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Universität Koblenz-Landau, ergeben hat. Das klingt naheliegend – ist aber dennoch von Bedeutung, da um das Schulfach Wirtschaft seit Jahren zum Teil heftig gestritten wird.

Wenn es um Wirtschaft geht, klaffen bei vielen Schülern in Deutschland große Wissenslücken. Das zeigen Studien immer wieder. Was ist die EZB? Was bedeutet Rendite? Einer Umfrage im Auftrag des Bundesverbands deutscher Banken aus dem Jahr 2018 zufolge konnte das nur die Hälfte der befragten Jugendlichen richtig beantworten. Vier von zehn wussten nicht, was Inflation bedeutet.

Ökonomen, Unternehmens- und Arbeitgeberverbände fordern daher seit langem, dass Wirtschaft als eigenständiges Fach in den Schulen unterrichtet werden soll. In vielen Bundesländern kommen wirtschaftliche Inhalte im Unterricht zwar vor – allerdings meist in Kombination mit anderen Fächern, etwa als "Politik/Wirtschaft", "Sozialwissenschaften" oder "Gemeinschaftskunde". In Baden-Württemberg hingegen gibt es seit 2017 ein eigenständiges Pflichtfach "Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung" (WBS) an allen weiterführenden allgemeinbildenden Schulen.

Zur Einführung aber gab es erbitterte Auseinandersetzungen. Kritiker – darunter Gewerkschaften – sorgten sich, dass die politische und soziale Perspektive außen vor bleiben könnte und nur "eindimensionale Betriebs- und Volkswirtschaftslehre" unterrichtet werde. In einem vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) initiierten Gutachten wurde die Befürchtung geäußert, es könnte nur ein geringer Spielraum bleiben für eine "eigenständige Urteilsbildung" der Schüler. Andere fürchteten eine Einflussnahme der Wirtschaft, die Förderung einer dominant marktwirtschaftlich oder gar neoliberalen Perspektive und sahen in dem eigenständigen Fach Wirtschaft einen "Kniefall vor den Arbeitgebern".

Welche Wirkung das Fach nun tatsächlich hat, hat Professor Seeber in seiner Studie – finanziert von der Stiftung Würth – untersucht. Und die Ergebnisse hätten ihn gefreut, so der Wirtschaftsdidaktiker: Sowohl die Wirtschaftskompetenz als auch das Interesse für wirtschaftliche Themen stiegen demnach deutlich.

Für die Studie haben die Forscher ökonomische Kompetenztests mit Schülern der Klassen 7 und 8 gemacht, und die Ergebnisse der Schüler mit Wirtschaftsunterricht mit denen der Schüler ohne Wirtschaftsunterricht verglichen. Bereits nach einem Jahr habe sich ein positiver Effekt des Schulfachs WBS entwickelt, meint Seeber. Am Ende von Klasse 8 zeigten sich demnach deutliche Unterschiede. Vor allem bei Fragen nach systematischen Zusammenhängen – wie etwa Angebot und Nachfrage – schnitte die Schüler mit Wirtschaftsunterricht besser ab.

Dem Wirtschaftsdidaktiker zufolge sind es besonders Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, die profitieren: In solchen Familien werde zu Hause in der Regel weniger über Dinge wie Geld oder Politik gesprochen, meint Seeber. Manches hören sie im Wirtschaftsunterricht zum ersten Mal.

Zudem sieht der Wirtschaftswissenschaftler die Befürchtungen der Kritiker widerlegt. Neben Wissen wurden in der Studie auch Einstellungen abgefragt. Schüler, die das Fach WBS besuchen, "sehen eine hohe soziale Verantwortung bei den Unternehmen", so Seeber. Die Mehrheit entscheidet nicht nach rein marktwirtschaftlichen Kriterien.

Seeber, der sich selbst als Befürworter eines solchen Faches bezeichnet, führt weitere Argumente dafür an: Ist es etabliert, werden dafür auch Schulbücher eingeführt. Bisher sind Lehrer häufig darauf angewiesen, Material von Lobbyisten – etwa von Wirtschaftsverbänden – zu verwenden. Ähnliches gilt seiner Ansicht nach auch für die Lehrerausbildung: Bisher hat seiner Untersuchung zufolge (an der allerdings nicht viele Lehrer teilgenommen haben) nur rund ein Drittel von ihnen Wirtschaft studiert. Deren Schüler aber zeigten bessere Leistungen. "Auch das spricht für ein Fach Wirtschaft, weil dann auch Lehrer dafür ausgebildet werden."

Das bisherige Ergebnis ist ein Zwischenstand, ein endgültiges soll in zwei Jahren vorliegen. Trotz der Finanzierung der Studie durch die Stiftung Würth (gegründet, um die Kulturarbeit des Unternehmens Adolf Würth GmbH & Co. KG zu unterstützen) sei seine Arbeit und die seiner Gruppe unabhängig, betont Seeber. "Die Stiftung nimmt keinen Einfluss auf Inhalte und Ergebnisdarstellung."

Doch die Zwischenbilanz des Wirtschaftsdidaktikers ist eindeutig: "Es zeigt sich, dass die Befürchtungen nicht zutreffen und es eine positive Wirkung gibt". sagt er. "Wenn man ökonomische Bildung will, hat sich gezeigt, dass ein eigenes Fach ein guter Ansatzpunkt ist."