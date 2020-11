Von Barbara Klauß

Heidelberg/Walldorf. Es geht um den Wunsch nach Einfluss bei Europas größtem Softwarekonzern – und um eine Menge Geld. Vor dem Heidelberger Landgericht treffen in dieser Woche ein Aufsichtsratsmitglied und ein ehemaliges Aufsichtsratsmitglied der Walldorfer SAP aufeinander. Verhandelt wird einem Gerichtssprecher zufolge über ein Honorar, dass der eine dem anderen versprochen haben soll "als Gegenleistung für Unterstützungsleistungen zur Erlangung eines Postens als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat". Dieser Rechtsstreit könnte Beobachtern zufolge Licht bringen in Vorgänge rund um die Aufsichtsratswahl beim Softwarekonzern im Jahr 2012, für Empörung gesorgt hatte.

Im Aufsichtsrat des Konzerns, der den Vorstand beraten und überwachen soll, sitzen neben Vertretern der Anteilseigner auch solche der Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmervertreter wurden damals – ähnlich wie wir es nun von der Präsidentenwahl in den USA kennen – in einer Delegiertenwahl bestimmt: Die Mitarbeiter bestimmten Wahlmänner, die dann entschieden, wer ins Kontrollgremium einziehen durfte.

Viele dieser Delegierten hatten sich zuvor auf die Wahl einer bestimmten Liste festgelegt. Die Liste des Mannes, der nun vor Gericht versucht, sein Honorar einzuklagen, hätte demnach so viele Delegiertenstimmen erhalten müssen, dass sowohl er als auch der Zweitplatzierte in den Aufsichtsrat eingezogen wäre. Bei der Wahl jedoch erhielt die Liste – für Beobachter vollkommen überraschend – deutlich weniger Delegiertenstimmen. Nur der Listenführer bekam einen Posten im Kontrollgremium, der Listenzweite, der damalige Betriebsratsvorsitzende, nicht. Dafür wurde ein Kandidat Aufseher, dessen Liste plötzlich mehr Delegiertenstimmen bekam, als ihr zugerechnet worden waren: der nun Beklagte. "Nach der Konstellation damals hatte er eigentlich überhaupt keine Chance, in den Aufsichtsrat zu kommen", erklärt jemand, der nicht namentlich genannt werden will. Die Ereignisse sorgten für Aufregung. "Einigen sind nach der Auszählung die Gesichtszüge entgleist", sagte ein Beteiligter kurz nach der Wahl. Der damalige Betriebsratsvorsitzende schrieb in einer Stellungnahme: "Das ist unfassbar."

Um die Posten im SAP-Aufsichtsrat gab es schon häufiger heftige Auseinandersetzungen. Sie sind begehrt – und lukrativ: Im Jahr 2019 erhielt ein Kontrolleur bei SAP laut Geschäftsbericht eine feste jährliche Vergütung von mindestens 165.000 Euro plus weitere Zahlungen für die Ausschussarbeit. Vorsorglich wies der Konzern bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter im vergangenen Jahr darauf hin, dass diffamierende Angriffe gegen andere Kandidaten, Mitarbeiter und das Unternehmen zu unterlassen seien.

Nach der Wahl 2012 rätselten viele, weshalb sich die Wahlmänner plötzlich umentschieden und ihre Stimme einer anderen Liste gegeben hatten. Diese Frage, meinen Beobachter nun, könnte der aktuelle Rechtsstreit vor dem Heidelberger Landgericht womöglich beantworten: Bei diesem Fall steht der Vorwurf im Raum, dass der Kläger Delegierte dazu gebracht haben soll, kurzfristig das Lager zu wechseln und für den Beklagten zu stimmen. Über diese Unterstützung und die finanzielle Gegenleistung hierfür (laut Gericht ein mittlerer sechsstelliger Betrag) sollen Kläger und Beklagter sogar einen Vertrag abgeschlossen haben. Streitig ist nun vor Gericht nicht nur der Inhalt der behaupteten Unterstützung, sondern auch die Echtheit der Unterschrift des Beklagten.

Die Wahl 2012 war "ein Skandal", erinnert sich einer der Beobachter. Es habe Entsetzen ausgelöst, dass die Stimmen nicht dort gelandet seien, wo sie hingehört hätten. Mit allem, was er heute weiß, meint er: "Meines Erachtens liegt hier ein Stimmenkauf vor." Sollte das so sein, würde das seiner Ansicht nach einen "riesigen Reputationsschaden für das Kontrollgremium" bedeuten. Vorteilsgewährung und Vorteilsnahme gegen Geld – das seien Eigenschaften, die für einen Aufsichtsrat inakzeptabel seien.

Als eklatante Verletzung jeglicher demokratischer Grundsätze würde ein anderer einen solchen Vorgang werten. "Das wäre einfach nur schrecklich. Und ein Desaster für die Beschäftigten."

Seit 2015 werden die Arbeitnehmervertreter im SAP-Aufsichtsrat übrigens nicht mehr durch eine Delegiertenwahl bestimmt, sondern durch eine Urwahl. Eine Entscheidung der Mitarbeiter – und wohl auch eine Lehre aus der Aufsichtsratswahl im Jahr 2012. Der Kläger hat SAP inzwischen verlassen. Der Konzern hatte sich auf Anfrage nicht zu der Klage geäußert: "Es handelt sich um eine privatrechtliche Angelegenheit zwischen einem Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und einem ehemaligen SAP-Mitarbeiter", erklärte ein Unternehmenssprecher. "In das aktuell zwischen diesen Parteien laufende Verfahren ist SAP nicht involviert, so dass wir hierzu keine Stellungnahme abgeben können."

Update: Montag, 9. November 2020, 20.47 Uhr

Von Matthias Kros

Heidelberg. Vor dem Landgericht Heidelberg wird in der kommenden Woche ein ganz besonderer Rechtsstreit fortgesetzt. Dabei fordert ein früherer Mitarbeiter der Walldorfer SAP ein "Honorar für Unterstützungsleistungen" von einem Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat des Softwarekonzerns (Aktenzeichen: 2 O 17/16). Laut einem Gerichtssprecher geht es um 10.000 Euro aus einem mittleren sechsstelligen Betrag, den der Beklagte dem Kläger "als Gegenleistung für Unterstützungsleistungen zur Erlangung eines Postens als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat versprochen haben soll". Streitig sei neben dem Inhalt der behaupteten Unterstützungsleistungen auch bereits die Echtheit der Unterschrift des Beklagten, die der Kläger im Prozess vorgelegt hat. Die Kammer habe deshalb zur Durchführung der Beweisaufnahme am kommenden Mittwoch eine Schriftsachverständige geladen. Den Angaben zufolge war auch der Kläger zeitweise als Arbeitnehmervertreter im 18-köpfigen Aufsichtsrat der SAP gewesen.

Weitere Details zum Prozess nannte der Gerichtssprecher nicht. Auch die SAP hielt sich zurück: "Es handelt sich um eine privatrechtliche Angelegenheit zwischen einem Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und einem ehemaligen SAP-Mitarbeiter", sagte ein Unternehmenssprecher. "In das aktuell zwischen diesen Parteien laufende Verfahren ist SAP nicht involviert, so dass wir hierzu keine Stellungnahme abgeben können".

Dem Vernehmen nach läuft der Prozess (mit Unterbrechungen) bereits seit 2015. Das Gericht hatte bislang allerdings nicht darüber informiert. Vor Prozessbeginn fanden die Wahlen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der SAP als sogenannte Delegiertenwahl statt. Das ist bei Unternehmen mit großer Belegschaft ein übliches Verfahren. Dabei bestimmen von der Belegschaft gewählte Delegierte, wer die Posten in dem Kontrollgremium erhält.

Um die Unterstützung dieser Delegierten zu erhalten, soll nun der Beklagte die Hilfe des Klägers in Anspruch genommen haben. Diese Unterstützung soll darin bestanden haben, dass der Kläger Delegierte, die in der Regel bestimmte Listen vertraten, dazu brachte, kurzfristig das Lager zu wechseln und für den Beklagten zu stimmen, der dann tatsächlich in den Aufsichtsrat einziehen konnte.

Für diese Unterstützung mit finanzieller Gegenleistung sollen Kläger und Beklagter sogar einen Vertrag abgeschlossen haben. Um die Echtheit der Unterschriften unter diesem Vertrag dürfte es bei dem Gerichtstermin am kommenden Mittwoch gehen. Die Posten im Aufsichtsrat der SAP sind begehrt, weil sie direkten Einfluss auf die Geschicke des Konzerns versprechen und entsprechend lukrativ sind. Laut Geschäftsbericht erhielt ein Aufsichtsrat bei SAP 2019 eine feste jährliche Vergütung von mindestens 165.000 Euro plus weitere Zahlungen für die Ausschussarbeit.

Entsprechend finden bei dem Softwarekonzern in der von Akademikern geprägten Belegschaft regelmäßig regelrechte Wahlkämpfe statt. Bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen daher sogar sogenannte "Grundprinzipien der Wahlwerbung" präsentiert. Darin wurde beispielsweise an die "Wahrung des Betriebsfriedens" erinnert. Diffamierende Angriffe gegen andere Kandidaten, Mitarbeiter oder das Unternehmen selbst seien zu unterlassen, hieß es weiter.

Seit dem Jahr 2015 findet die Wahl der Arbeitnehmervertreter im SAP-Aufsichtsrat als Urwahl statt. Dafür hatten sich die Mitarbeiter selbst entschieden. Dabei geht es um die sechs Arbeitnehmersitze, um die sich jeder SAP-Mitarbeiter bewerben kann. Weitere drei entsendet der Europäische Betriebsrat. Der Wechsel des Wahlverfahrens war damals auch eine Lehre aus der Aufsichtsratswahl im Jahr 2012. Damals hatten Delegierte kurz vor der Wahl das Lager gewechselt. Einzelne Kandidaten, die sich schon sicher in dem Kontrollgremium wähnten, zogen plötzlich doch nicht ein.