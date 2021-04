Von Barbara Klauß

Walldorf. Im Betriebsrat der SAP SE gibt es wieder einmal Ärger: Ein Teil der 43 Mitglieder geht davon aus, dass einer ihrer Kollegen Stimmen gekauft hat, um sich bei der Aufsichtsratswahl im Jahr 2012 einen der hart umkämpften Sitze zu sichern. Er streitet das ab. Doch halten ihn manche im Gremium nicht für geeignet, den Betriebsrat der SAP SE weiter zu vertreten. Daher haben sie nach RNZ-Informationen bei einer Sitzung am Donnerstag – initiiert von der Liste der IG Metall – den Antrag gestellt, diesen Kollegen eines Amtes zu entheben.

Begründet ist der Antrag mit einem Rechtsstreit, der seit mehr als fünf Jahren vor dem Heidelberger Landgericht ausgetragen wird. Dort hat ein ehemaliger SAP-Mitarbeiter gegen eben jenes Betriebsratsmitglied geklagt. Hintergrund ist ein Vertrag aus dem Jahr 2012: Darin soll der Kläger dem Beklagten seine Unterstützung zugesichert haben, damit dieser ein Aufsichtsratsmandat als Arbeitnehmervertreter beim Softwarekonzern erlangt. Als Gegenleistung sollte er die Hälfte von dessen Aufsichtsratsvergütung erhalten. So stellt es der Kläger dar, der dieses Geld – insgesamt knapp 700.000 Euro – nun vor Gericht einfordert.

Der Beklagte bestreitet vehement, dass es diese Vereinbarung oder eine solche Unterstützung je gegeben hat. Allerdings endete die Delegiertenwahl im Jahr 2012 mit einem überraschenden Ergebnis. Der Beklagte zog in den Aufsichtsrat ein, obwohl ihm eigentlich Delegiertenstimmen gefehlt hätten.

Mit Verweis auf das Verfahren kommt nun ein Teil der Betriebsratsmitglieder zu dem Schluss, dass das Verhalten des Beklagten "in seiner öffentlichen Wirkung" dem "Ansehen der Mitbestimmungsorgane der SAP SE" schade, wie es in dem Antrag heißt. Bei der Abstimmung am Donnerstag wurde er einem Betriebsratsmitglied zufolge zwar abgelehnt, jedoch mit "keiner überwältigenden Mehrheit."

Der Rechtsstreit wirft auch die Frage auf, welche Folgen es für den Dax-Konzern hätte, sollte die Aufsichtsratswahl damals nicht rechtmäßig gewesen sein. Ein Unternehmenssprecher erklärte am Donnerstag erneut, es handle sich um eine privatrechtliche Angelegenheit zwischen einem Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und einem ehemaligen SAP-Mitarbeiter. "Gleichwohl werden wir nach Abschluss des Verfahrens ergebnisoffen sämtliche rechtliche Auswirkungen auf SAP sorgfältig prüfen."

Doch auch die Betriebsratsmitglieder haben Fragen an das Unternehmen. So wollten sie bei einer Sitzung am Donnerstag von Cawa Younosi, Personalchef bei SAP in Deutschland, wissen, wann der Konzern von der mutmaßlichen Einflussnahme auf die Wahl erfahren habe und was diesbezüglich unternommen worden sei. Nach Aussage von Betriebsrat Eberhard Schick erklärte Younosi sinngemäß, HR (also das Personalmanagement) habe mit den Vorgängen nichts zu tun.

Dass es zwischen Kläger und Beklagtem Streit um die Aufsichtsratsvergütung gab, muss SAP dem Heidelberger Landgericht zufolge jedoch spätestens seit Ende 2017 bekannt gewesen sein. Damals bat der Kläger den Konzern, Aufsichtsratstantiemen für das Jahr 2017, die eigentlich dem Beklagten zugestanden hätten, nicht an diesen, sondern an ihn selbst auszuzahlen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Daraufhin habe SAP knapp 121.100 Euro nicht an den Beklagten überwiesen, sondern beim Amtsgericht hinterlegt.

Auch bei der Abtretung der Aufsichtsratstantiemen habe Younosi eine Beteiligung von HR ausgeschlossen, so Schick.

Ob die Vorgänge rund um die Aufsichtsratswahl 2012 aufgeklärt werden, bleibt fraglich. Bei einem Verhandlungstermin vor dem Landgericht hatte die Vorsitzende Richterin Ute Schneiderat in der vergangenen Woche erklärt, einer ersten rechtlichen Einschätzung zufolge könnte es sich bei der Vereinbarung, sollte sie so getroffen worden sein, um eine unzulässige Beeinflussung gehandelt haben.

Nach vorläufiger Rechtsauffassung neige die Kammer daher dazu, die Klage abzuweisen, erklärte die Richterin. Dennoch könnte der Prozess ohne Entscheidung enden: Um in dem schon lange laufenden Verfahren einen Gang durch die Instanzen zu vermeiden, regte sie eine außergerichtliche Beilegung an. Noch drei Wochen haben Kläger und Beklagter Zeit darüber nachzudenken, ob sie Klagen und Widerklage zurücknehmen wollen.