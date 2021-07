Von Barbara Klauß

Walldorf. Nach Monaten voller Skandale soll endlich Ruhe einkehren in den Betriebsrat der SAP SE. Das ist das Ziel, das sich Klaus Merx gesteckt hat. Am Donnerstag wurde 58-jährigen Software-Ingenieur zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Er wolle den Betriebsrat wieder in ruhigere Bahnen lenken und sich auf die wichtigen Sachfragen konzentrieren, hieß es. "Insbesondere möchte ich dazu beitragen, die tiefen Gräben im Betriebsrat zu beseitigen", erklärte er auf Anfrage der RNZ.

Merx ist seit 2006 Mitglied im Gremium und war von 2015 bis 2018 bereits einmal dessen Vorsitzender. Bei der Wahl im April vor drei Jahren hatte er nicht mehr kandidiert, daraufhin war der damals 50-jährige Ralf Zeiger an die Spitze gewählt worden. Er hatte das Amt bis vor wenigen Wochen inne – trat dann jedoch Ende Juni zurück.

Es hatte interne Untersuchungen gegen ihn gegeben, weil er E-Mails manipuliert haben soll, um einen mutmaßlichen Arbeitszeitbetrug eines Betriebsratskollegen zu decken. Nach seinem Rückzug kündigte SAP ihm fristlos – mit Zustimmung einer Mehrheit des Betriebsrats. Er hat das Unternehmen bereits verlassen, wehrt sich aber inzwischen vor dem Arbeitsgericht Mannheim gegen den Jobverlust. Dort hat er Ende vergangener Woche eine Kündigungsschutzklage eingereicht, wie eine Gerichtssprecherin der RNZ bestätigte.

Der Kollege, den er mutmaßlich schützen wollte, hat SAP ebenfalls inzwischen verlassen. Er soll sich einen Platz im Aufsichtsrat des Unternehmens erkauft haben. Beobachtern drängte sich der Eindruck auf, manchen Arbeitnehmervertretern gehe es mehr um ihre eigenen Vorteile als um die Interessen der Kollegen.

Nach Zeigers Ausscheiden übernahm Nathalie Boulay das Amt der Betriebsratsvorsitzenden vorübergehend. Sie wird nun wieder, neben Elke Hänle, Stellvertreterin. Boulay selbst hatte sich nicht als Vorsitzende zur Wahl gestellt. Auch sonst gab es keinen Gegenkandidaten und keine Gegenkandidatin.

Merx hatte in der vergangenen Woche der RNZ erklärt, er sei von verschiedener Seite darauf angesprochen worden, ob er das Amt noch einmal übernehmen wolle. "Und wenn eine Mehrheit es will, dann stehe ich zur Verfügung", erklärte er. Allerdings nur für den Moment, wie er am Donnerstag klar machte: Im kommenden Frühjahr wird der Betriebsrat der SAP SE ohnehin neu gewählt. Bei dieser Wahl aber will Merx nicht erneut antreten. Stattdessen müsse man jetzt auch schauen, "dass sich genügend kompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen zur Wahl im nächsten Frühjahr aufstellen, und dass der Wahlkampf nicht zu neuen Gräben führt", sagte er der RNZ.

Die Vorgänge im 43-köpfigen Betriebsrat der SAP SE hatten das Gremium in eine tiefe Krise gestürzt. Mitglieder äußern sich entsetzt darüber, wie ihre Arbeit durch einzelne Mitglieder in Misskredit gebracht wurde. Vor allem die Gewerkschaft IG Metall hatte angesichts des verheerenden Bildes auf mehr Einfluss im Gremium gedrängt.

Mit der Wahl des gewerkschaftsunabhängigen Merx zeigte sich Gewerkschaftssekretär Türker Baloglu entsprechend enttäuscht: "Ich finde es schade, dass das Betriebsratsgremium die Chance auf einen Neuanfang mit uns als IG Metall nicht genutzt hat", erklärte er. "Dabei hätten wir endlich gemeinsam neue Strukturen in der Betriebsratsarbeit schaffen und eine ehrliche und transparente Arbeit für die wichtigen Anliegen der SAP-Beschäftigten leisten können."

Die Wahl von Klaus Merx zum neuen Vorsitzenden führt der Gewerkschafter darauf zurück, dass sie mit Blick auf die anstehende Betriebsratswahl 2022 für niemanden eine Gefahr darstelle. "Neuer Wein in alte Schläuche wird unterm Strich wieder nur dasselbe Ergebnis hervorbringen", fügte er hinzu.

Merx ist seit 1989 bei SAP und seit 2006 im Betriebsrat. Als Betriebsratsvorsitzender wurde er "für eine ausgleichende und integrierende Führung des Gremiums" gelobt. "Wenn wir alle unsere Stärken besser zusammenbringen, können wir eine größere Wirkung für die Belegschaft entfalten", hatte Merx nach seiner Wahl 2015 gesagt.