Großer Auftritt der neuen Chefs: Christian Klein und Jennifer Morgan bei der Bilanzpressekonferenz in der Konzernzentrale in Walldorf. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Walldorf. Voller Stolz treten die beiden neuen SAP-Chefs Jennifer Morgan und Christian Klein am Dienstag in Walldorf vor die Journalisten. In der ersten Bilanzpressekonferenz seit sie im Oktober überraschend Bill McDermott an der Spitze abgelöst haben, präsentieren sie gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr – und geben sich ähnlich selbstbewusst und positiv wie ihr Vorgänger.

Von einem "großartigen Jahr" spricht Co-Chef Christian Klein. "Ich bin sehr stolz auf unsere Ergebnisse." Vor allem auf die des Wachstumstreibers: Allein das Geschäft mit der Cloud, also mit Software-Abos über das Internet, stieg – auch dank Zukäufen – um fast 40 Prozent, während das traditionelle Geschäft mit Lizenzen und Wartung nur knapp über dem Vorjahr lag. SAP habe die Transformation vom traditionellen zum Cloud-Geschäft geschafft, so Klein.

Optimismus verbreiten die beiden Chefs auch in Bezug auf die Herausforderungen, vor denen Europas größter Softwarekonzern steht: Aus Sicht von SAP-Anwendern funktioniert die Integration der zugekauften Softwarelösungen nicht wie erhofft. Nun solle die gesamte Ausrichtung des Konzerns vereinfacht werden, erklärt Christian Klein. "Wir haben konkrete Maßnahmen ergriffen." Bereits in diesem Jahr soll die Verzahnung der Cloud-Angebote mit dem SAP-Kernprodukt S4 Hana abgeschlossen sein.

Das Ziel ist ohnehin, SAP vom reinen Softwarelieferanten zum Komplett-Dienstleister zu machen: "Alle unsere Führungskräfte müssen verstehen, dass wir unsere Produkte künftig als Dienstleistung liefern wollen – das gilt ganz besonders für das Cloudgeschäft", sagt Klein. "Unser Businessmodell hört nicht mehr mit dem Verkauf der Produkte auf. Wir müssen mit den Kunden auf die letzte Meile gehen." Die Kundenbindung sei von größter Bedeutung, fügt Morgan hinzu.

Das wichtigste, erklären beide seit ihrem Antritt immer wieder, sei der Erfolg der Kunden. Das wollen sie auch den Mitarbeitern deutlicher ins Bewusstsein bringen. Daher sollen laut Klein künftig in den Bonusplänen fast aller Mitarbeiter Ziele formuliert sein, die sich an der Akzeptanz der Kunden orientieren.

In manchen Ländern soll der Kundenerfolg wohl bereits ab diesem Jahr als Messgröße für die Bonusberechnung herangezogen werden. Die Mitarbeiter in Deutschland betrifft das 2020 noch nicht. Wie genau eine solche Regelung aussehen könnte, ist am Dienstag nicht zu erfahren. Sie müsste wohl ohnehin erst mit dem Betriebsrat abgestimmt werden.

Auch abgesehen davon müssen sich Mitarbeiter wohl auf manches Neue einstellen. Das Führungsduo will Strukturen straffen und Hierarchien reduzieren. "Wir haben intern den Druck auf Abläufe erhöht und uns neu aufgestellt", hatte Klein im Dezember der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt.

Es werde weltweit ein paar Neuorganisationen auf Führungsebene geben, erklärt er nun. Geplant ist, Abteilungen und Bereiche neu zuzuschneiden. Mit weiteren umfassenden Umbauprogrammen wie in diesem Jahr ist Klein zufolge vorerst jedoch nicht zu rechnen. "Unsere Mitarbeiter sind uns sehr wichtig", fügt der SAP-Chef hinzu. "Wir werden dafür sorgen, dass sie ihre Leidenschaft und ihre Begeisterung behalten."

Um der neuen Ausrichtung unter anderem aufs Cloud-Geschäft und der Digitalisierung Rechnung zu tragen, hatte SAP Anfang vergangenen Jahres einen großen Personalumbau angestoßen: Bis zu 4400 Mitarbeiter sollten den Konzern über Abfindungen verlassen oder auf andere Positionen wechseln.

"Die Restrukturierung ist beendet", erklärt Finanzvorstand Luka Mucic am Dienstag. 4000 Mitarbeiter haben ein solches Angebot angenommen, 3000 das Unternehmen bereits verlassen, 1400 davon in Deutschland. In den so genannten Zukunftsbereichen jedoch sind neue Mitarbeiter hinzugekommen. "Wir haben jetzt die Leute an den Plätzen, an denen wir sie brauchen", so Mucic. Mit weiteren wesentlichen Umbauprogrammen rechnet er in diesem Jahr nicht.

"SAP wird ein hoch profitables, wachsendes Unternehmen bleiben", sagt Christian Klein zum Ausblick auf das laufende Jahr. Der Konzern werde die Rentabilität steigern in einer nie da gewesenen Weise. Und bisher habe SAP seine Versprechen gehalten.