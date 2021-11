Mannheim. (mk) Das Amtsgericht Mannheim hat erstmals bestätigt, auf Antrag des Aufsichtsrats der SAP SE ein Aufsichtsratsmitglied des Softwarekonzern "aus wichtigem Grund" abberufen zu haben. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. Diese Information hatte bislang lediglich das Unternehmen selbst kommuniziert.

Dem nunmehr abberufenen Aufsichtsratsmitglied werde vorgeworfen, in seiner vormaligen Funktion als Betriebsratsvorsitzender im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gegen einen seinerzeitigen Betriebsrats- und Aufsichtsratskollegen, E-Mails gelöscht, verschoben und inhaltlich manipuliert zu haben, teilte das Gericht weiter mit. Diese Vorwürfe seien mittlerweile eingeräumt. "Wenngleich er hierbei im Wesentlichen im Rahmen seiner Stellung als Betriebsratsvorsitzender gehandelt hat, kam das Gericht zu der Auffassung, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem nunmehr abberufenen Aufsichtsratsmitglied und den übrigen Mitgliedern nicht mehr möglich und mithin die Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrats insgesamt erheblich beeinträchtigt ist", heißt es in einer Presseinformation. Die Entscheidung sei noch nicht rechtskräftig, eine Beschwerde vor dem OLG Karlsruhe möglich.

Der Betroffene war als Betriebsratsvorsitzender im Juni zurückgetreten, später wurde ihm fristlos gekündigt. Der Gang vor das Amtsgericht war für den Aufsichtsrat nötig, weil der Betroffene zwar nicht mehr für SAP arbeitet, aber sein Gewerkschaftsmandat im Aufsichtsrat unabhängig von der Anstellung ist. Seine Amtszeit wäre eigentlich noch bis 2024 gelaufen.

Update: Mittwoch, 3. November 2021, 20.08 Uhr

Aufsichtsratsmitglied wurde per Gerichtsbeschluss abberufen

Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP hat einen früheren Betriebsratsvorsitzenden per Gerichtsbeschluss aus dem Aufsichtsrat befördert. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag in Walldorf. Das Amtsgericht sei einem entsprechenden Antrag des Aufsichtsrats gefolgt. Dieser habe im Juli beschlossen, die Abberufung eines Mitglieds auf Arbeitnehmerseite aus dem Aufsichtsrat gerichtlich zu beantragen, dem man zuvor fristlos gekündigt habe, erklärte der Sprecher. "Das Amtsgericht Mannheim ist nun dem Antrag des Aufsichtsrats gefolgt und hat das Mitglied auf Arbeitnehmerseite aus dem Aufsichtsrat abberufen".

Für den Betroffenen werde ein Ersatzmitglied nachrücken. Vorgesehen sei Helmut Stengele, ein langjähriger SAP-Mitarbeiter, der inzwischen im Vorruhestand ist, bestätigte der Unternehmenssprecher. Anspruch auf den Posten hat der Deutsche Bankangestelltenverband (DBV) als Gewerkschaft. Im Aufsichtsrat der Walldorfer sind zwei Positionen für Gewerkschaften reserviert, das heißt sie haben ein Vorschlagsrecht. Dafür in Frage kommen prinzipiell alle Gewerkschaften, die in dem Softwarekonzern vertreten sind.

Auf der Internetseite der SAP taucht der Name des früheren Betriebsratsvorsitzenden bereits nicht mehr in der Liste der Aufsichtsratsmitglieder auf. Dabei ist die Entscheidung noch gar nicht rechtskräftig. Innerhalb von vier Wochen könne dagegen Beschwerde vor dem Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe eingelegt werden, erklärte am Freitag eine Sprecherin des Amtsgerichts Mannheim. Sie bestätigte dabei lediglich, dass in der vergangenen Woche grundsätzlich eine Entscheidung in der Sache gefallen sei. Zu ihrem Inhalt oder einer Begründung könne sie derzeit nichts sagen, da man noch keine Rückmeldung von den Betroffenen erhalten habe.

Der frühere Betriebsratsvorsitzende der SAP war bereits im Juni zurückgetreten. Kurz darauf wurde ihm – mit Zustimmung einer Mehrheit des Betriebsrats – fristlos gekündigt. SAP wirft ihm unter anderem vor, E-Mails manipuliert zu haben, um einen (mittlerweile ebenfalls ausgeschiedenen) Betriebsratskollegen zu schützen. Allerdings geht er gegen seine Kündigung gerichtlich vor. Ein in diesem Zusammenhang anberaumter Gütetermin war im August gescheitert, Anfang Dezember soll es zu einem ersten Verhandlungstermin vor der Arbeitsgericht Mannheim kommen.

Der Anwalt des früheren Betriebsratschefs sagte im August, sein Mandant habe Eingriffe in bestimmte Dokumente eingeräumt. Aber er habe diese wieder rückgängig gemacht und sich mehrfach entschuldigt. "Es gab einen sehr ernsthaften Willen, an der Aufklärung mitzuwirken."

Der Ex-Betriebsratsvorsitzende hat das Unternehmen zwar bereits verlassen, das Gewerkschaftsmandat des DBV, auf dem er im Aufsichtsrat sitzt, gilt allerdings unabhängig von seiner Anstellung bei dem Softwarekonzern. Seine Amtszeit wäre eigentlich noch bis 2024 gelaufen.

Der DBV hatte sich zuletzt hinter den jetzt abberufenen Ex-Betriebsratsvorsitzenden gestellt: Der Betroffene habe sich "nach unserem Wissensstand als Aufsichtsratsmitglied von SAP nichts zuschulden kommen lassen", sagte der DBV-Bundesvorsitzende Stephan Szukalski im August dem Internetportal "Business Insider". Insofern könne er aus Sicht des DBV "einem Abberufungsversuch von SAP eher gelassen entgegensehen".

Update: Freitag, 29. Oktober 2021, 20.20 Uhr