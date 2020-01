Von Matthias Kros

Mannheim. Paukenschlag in der Medienlandschaft der Rhein-Neckar-Region: Andreas Schneider-Neureither, Gründer und Vorstandschef der Heidelberger IT-Firma SNP SE, übernimmt den insolventen regionalen TV-Sender Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF). Dazu sollen sämtliche Anteile der neu gegründeten Gesellschaft Rhein-Neckar-Fernsehen & TV-Produktion GmbH auf die SN Assets GmbH übergehen.

SNP-Chef Andreas Schneider-Neureither. Foto: zg

Es handelt sich also um eine private Investition Schneider-Neureithers, eine Integration des RNF in die SNP ist nicht vorgesehen. "Ich sehe die Notwendigkeit eines journalistisch geprägten Fernsehsenders in der Metropolregion Rhein-Neckar", sagte der Heidelberger zu seiner Motivation, einen TV-Sender zu übernehmen. "gerade in Zeiten, in denen die Entwicklung von Medien, speziell im regionalen nicht vorherzusehen ist, braucht es diese stabile Säule - auch im Bezug auf die politische Willensbildung in der Bevölkerung".

Das RNF mit Sitz in Mannheim hatte Ende September 2019 wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag gestellt. Vorausgegangen war der Rückzug des Gesellschafters, der Mannheimer Mediengruppe Dr. Haas (unter anderem "Mannheimer Morgen"). Diese hatte den Sender erst Anfang 2019 aus einer ersten Insolvenz übernommen und für den Neuanfang Mittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Vergeblich, wie sich herausstellte: Die rückläufigen Werbeeinnahmen reichten nicht mehr aus, um die Kosten zu decken.

Der Sendebetrieb lief allerdings unverändert weiter und wenige Wochen nach der Insolvenz hellte sich die Lage überraschend auf. So entschied der Landtag in Stuttgart die sieben regionalen Fernsehsender im Land, zu denen auch das RNF zählt, künftig mit 4,2 Millionen Euro jährlich zu unterstützen, hinzu kommt die Infrastrukturförderung der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Würtemberg (LFK) in Höhe von 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Dem RNF stehen damit voraussichtlich gut 800.000 Euro an Fördergeldern jährlich zur Verfügung. "Diese Aussicht eröffnete die Möglichkeit eines tragfähigen Sanierungskonzepts", erläutert Insolvenzverwalter Steffen Rauschenbusch. Dieses geht allerdings mit einer weiteren Reduzierung des Personals einher: Die Mitarbeiterzahl sank im Zuge der Sanierung von über 30 auf weniger als 20.

Geschäftsführer soll - wie vor der Insolvenz - Ralph Kühnl sein. "Wir sind froh, in Schneider-Neureither einen Investor gefunden zu haben, der unsere Werte teilt", sagte er. Für die Zuschauer werde sich durch den Verkauf zunächst nichts ändern. In Zukunft plane man allerdings mit neuen Formaten, Schwerpunkte sollen dabei auf dem regionalen Sport, Musik regionaler Künstler und diversen Freizeittipps liegen.

Das RNF wird nach eigenen Angaben täglich von rund 400.000 Zuschauern gesehen. Wichtigste Sendung ist das mehrfach ausgestrahlte, halbstündige regionale Nachrichtenmagazin "RNF life". Die Probleme des Senders begannen im Jahr 2017, als das RNF nach rund 30 Jahren völlig überraschend die begehrte Lizenz für das RTL-Regionalfenster an den Konkurrenten Zone 7 verlor. Mit dieser Lizenz waren jährliche Einnahmen von 1,4 Millionen Euro verbunden, außerdem durfte das RNF die Werbung teilweise selbst vermarkten.

Die SNP werde auf dem Sender aber sicherlich "sichtbar sein", so Kühnl. Das 1994 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 1300 Mitarbeiter und kam 2018 auf einen Umsatz von etwa 130 Millionen Euro. Das börsennotierte Unternehmen produziert unter anderem eine Software, die PC-Programme "transformieren" kann. Das ist zum Beispiel bei Übernahmen nötig, wenn Systeme zweier Unternehmen zusammengeführt werden oder allgemein ein Umstieg auf andere Software ansteht. Prominentes Verwaltungsratsmitglied ist der frühere Siemens-Vorstandschef Klaus Kleinfeld. SNP sucht derzeit verstärkt die Öffentlichkeit, die Heidelberger treten beispielsweise als Ärmelsponsor auf den Trikots des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim auf.