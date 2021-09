Rhein-Neckar. (kla) Eine große Mehrheit der Unternehmen in der Region wollen den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen dürfen. Das geht aus einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hervor. Demnach würden 84 Prozent der befragten Unternehmensvertreter die Einführung einer sogenannten Impfabfrage, also einer Rechtsgrundlage, auf der Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen dürfen, befürworten. "Solch eine Abfrage würde es ihnen erleichtern, ihren gesetzlichen Pflichten im Arbeitsschutz nachzukommen und es würde ihre Geschäftsmöglichkeiten verbessern", erklärte IHK-Präsident Manfred Schnabel am Mittwoch laut Mitteilung.

In Deutschland dürfen Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Beschäftigten in der Regel nicht abfragen. Ausnahmen gelten lediglich für Krankenhäuser sowie für Kitas, Schulen und Pflegeheime, wie Anfang des Monats erst vom Bundestag beschlossen wurde. Denn dort würden besonders verletzliche Personengruppen betreut, hieß es, zudem wären wegen der räumlichen Nähe zahlreiche Menschen einem Infektionsrisiko ausgesetzt. Daher könne es aus Infektionsschutzgründen nötig sein, Beschäftigte je nach ihrem Impf- und Antikörperstatus unterschiedlich einzusetzen oder von einer Beschäftigung ungeimpfter Personen (in bestimmten Bereichen) abzusehen.

Zuletzt hatten Wirtschaftsverbände wie Südwestmetall ein Auskunftsrecht auch für Arbeitgeber aus anderen Branchen gefordert. Bislang allerdings ohne Erfolg.

Zuletzt ist die Impfkampagne in Deutschland ins Stocken geraten. Rund 62 Prozent der Menschen sind inzwischen vollständig geimpft. Um aus der Pandemie zu kommen, müsse diese Quote deutlich gesteigert werden, so IHK-Präsident Schnabel. "Daher ist es richtig, dass die Politik mehr Menschen zur Impfung bewegen will." Das dürfe jedoch nicht auf dem Rücken der Unternehmen und der schon Geimpften geschehen. " Viele Unternehmen hätten ihren Beschäftigten eine Corona-Impfung im Betrieb angeboten. Jetzt komme die Pflicht zur Freistellung hinzu, so Schnabel. Gleichzeitig verweigere der Bundesgesetzgeber den Arbeitgebern, den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abzufragen. "Hier fordern die allermeisten Betriebe eine gesetzliche Regelung." 76 Prozent der befragten Unternehmen würde die Möglichkeit der Impfabfrage im eigenen Betrieb auch tatsächlich nutzen, wenn es sie gäbe.

Eine Abfrage würde den Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Pflichten im Arbeitsschutz helfen und gleichzeitig die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten erleichtern, so die Einschätzung der Befürworter einer Impfabfrage. "Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass der Gesetzgeber an das Thema nochmals herangeht", so Schnabel.