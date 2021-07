Mannheim. (mk/dpa) Das Handwerk in der Rhein-Neckar-Region ist bislang relativ unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. Entsprechende Zahlen präsentierte Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, den Delegierten bei der Vollversammlung in Mannheim. Zum Jahresanfang 2021 hätten 13 91 Betriebe das Handwerk der Region abgebildet. Das seien 318 mehr als noch zu Beginn des Vorjahres, was einem Zuwachs von knapp 2,5 Prozent entspreche. Einer Mitteilung der Kammer zufolge lag die Zahl der Betriebe in Heidelberg bei 1179 (+41), in Mannheim waren es 3429 (+151). Im Rhein-Neckar-Kreis waren 6862 (+100) Betriebe gemeldet und im Neckar-Odenwald-Kreis 1830 (+26).

Gleichzeitig hat sich die Stimmung im Handwerk der Region deutlich gebessert, und zwar sowohl bei der Einschätzung der aktuellen Lage als auch bei den Erwartungen für die Zukunft. Im zweiten Quartal beurteilten knapp 57 Prozent der Betriebe ihre Geschäftslage als gut. Ein Drittel rechnete mit besseren Geschäften im dritten Quartal, knapp zwei Drittel erwarteten immerhin noch eine stabile Entwicklung. Das ergab eine Konjunkturumfrage der Handwerkskammer. Dank des konjunkturellen Aufschwungs habe sich die Stimmung bei allen Handwerksgruppen aufgehellt, vor allem im Bauhauptgewerbe, hieß es.

Sorge bereitet Hofmann dagegen die "Materialknappheit", die aktuell viele Handwerksbetriebe beschäftige. Wenn bei vollen Auftragsbüchern Kurzarbeit drohe, sei das schon seltsam. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat die Rohstoffknappheit am Montag als "ein großes Problem" bezeichnet: "Für die Industrieunternehmen sind Energie- und Rohstoffpreise inzwischen das Geschäftsrisiko Nummer eins", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. Die Frage sei, wie lange die Situation andauere. "Durch die Konjunkturprogramme in den Vereinigten Staaten und in China gibt es eine große Nachfrage, die bei vielen Rohstoffen zu erheblichen Preissteigerungen und einer Verknappung geführt hat", sagte Adrian. "Wenn Sie in Deutschland heute ein Gebäude errichten wollen, dann haben Sie Preissteigerungen von über 30 Prozent, beim Stahl teilweise von bis zu 100 Prozent. Das ist schon ein echtes Problem."

Adrian sagte weiter: "Was wir sehr sorgfältig beobachten müssen, ist die Frage: Welche Auswirkungen haben wir langfristig auf die Inflationsrate oder ist die Steigerung jetzt nur ein vorübergehender Effekt?"

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald vertritt die Interessen der Betriebe in den Stadtkreisen Mannheim und Heidelberg sowie den Landkreisen Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald. Präsident Hofmann betonte bei der Vollversammlung in Mannheim auch die Wichtigkeit, das Augenmerk auf die Fachkräftesicherung zu legen. Gerade während der Corona-Pandemie sei es schwer gewesen, an Schüler als künftige Auszubildende heranzukommen.

Dabei war die Ausbildungssituation ist im Bereich der Handwerkskammer vergleichsweise stabil. Mit Beginn des Jahres 2021 waren den Angaben zufolge insgesamt 4378 Lehrverträge verzeichnet gewesen. Das entspreche gegenüber dem Vorjahr einem moderatem Minus von etwa 3,7 Prozent, weit niedriger als etwa in der Industrie.

Insgesamt beschäftigen die Betriebe 86 00 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug den Angaben zufolge 2020 mehr als 6,6 Milliarden Euro und blieb damit gegenüber dem Vorjahr in etwa stabil. Stärkster Handwerksberuf 2020 war wieder der Friseur (1271 Betriebe – 14 weniger gegenüber dem Vorjahr), gefolgt von den Fliesen-, Platten- und Mosaikleger mit 1045 Betrieben (+39). Insgesamt 1038 Kosmetiker (+99) sind eingetragen und rangieren auf Platz drei. Platz vier belegen die Kraftfahrzeugtechniker mit 799 Betrieben (+5).