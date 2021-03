Von Matthias Kros

Heidelberg. Rhein-Neckar ist künftig deutlich schwächer in der renommierten DAX-Familie der Deutschen Börse vertreten. Mit dem Heidelberger Softwareanbieter SNP, dem Mannheimer Bioethanol-Hersteller CropEnergies und der Baumarktkette Hornbach (Bornheim/Pfalz) steigen gleich drei Unternehmen aus der Region aus dem Kleinwerteindex SDAX ab und sind fortan in keinem Index mehr gelistet. Das entschied der Börsenbetreiber am Mittwochabend in Frankfurt. Entscheidend für die Zusammensetzung der Indizes sind die Kriterien Marktkapitalisierung (also der Börsenwert, der sich aus dem aktuellen Kurs und der Anzahl der Aktien ergibt) und dem Börsenumsatz der Unternehmen.

Für die Heidelberger SNP ist der Abstieg das Ende eines kurzen Gastspiels. Der Softwarehersteller war erst im März vergangenen Jahres erstmals in den SDAX aufgenommen worden, Heidelberger Druckmaschinen musste damals Platz machen. Inzwischen ist der Streubesitz bei SNP aber deutlich kleiner geworden. Noch bitterer ist das Ausscheiden für die Mannheimer Südzucker-Tochter CropEnergies, die erst seit rund drei Monaten in dem Kleinwerte-Index gelistet ist.

Dagegen rückt Siemens Energy erstmals in die Topliga der Deutschen Börse auf. Das erst im vorigen Jahr von Siemens abgespaltene Münchner Energietechnik-Unternehmen ersetzt im Deutschen Aktienindex DAX den Konsumgüter- und Kosmetikhersteller Beiersdorf, der 2008 aufgestiegen war.

Chancen auf eine DAX-Aufnahme waren auch dem Kochboxen-Lieferanten Hellofresh eingeräumt worden. Experten zufolge dürfte das Unternehmen wohl nur deshalb an der Aufnahme in die erste Börsenliga vorbeigeschrammt sein, weil es seine Jahreszahlen nicht bereits Ende Februar, sondern erst Anfang März vorgelegt hat. Im DAX verbleiben kann dadurch der Baustoffkonzern HeidelbergCement, der Index-Experten zufolge für Hellofresh hätte weichen müssen. Im DAX sind außerdem aus der Region BASF und SAP notiert, im MDAX hat der Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub aus Mannheim einen Platz, im SDAX nun nur noch Bilfinger.

Die Umsetzung der jüngsten Änderungen erfolgt zum Montag, 22. März. Direkte Auswirkungen hat ein Abstieg aus einem der Indizes nicht. Wichtig sind die regelmäßigen Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Zudem ist die Mitgliedschaft in einem der Indizes immer auch ein Imagegewinn für die Unternehmen. Die Werte werden in der Öffentlichkeit auf jeden Fall stärker wahrgenommen. Die nächste Dax-Neuordnung steht bereits in rund sechs Monaten an. Dann wird der Leitindex von bisher 30 auf 40 Werte erweitert.

Zuletzt war der wichtigste deutsche Börsenindex im vorigen Sommer neu sortiert worden. Damals übernahm der internationale Essenlieferdienst Delivery Hero im Leitindex den Platz des Zahlungsdienstleisters Wirecard, der nach einem milliardenschweren Bilanzskandal insolvent ist.