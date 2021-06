Mannheim. (mk) Mit mehreren neuen Gesellschaftern aus der Metropolregion Rhein-Neckar und einem veränderten redaktionellen Konzept will der seit Jahren kriselnde regionale TV-Sender Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) wieder in die Spur kommen. Die Planungen dafür stünden kurz vor dem Abschluss, teilte der Sender am Freitag mit. Das Konzept sehe vor, dass das RNF seine Sendeflächen für externe Video-Produktionen öffne. Während Nachrichtensendungen wie RNF Life wie bisher vom RNF-Kernteam gestaltet würden, könnten künftig extern produzierte Formate Programmflächen im 24-Stunden-Sendeschema und in der RNF-Mediathek belegen.

Ursprünglich war sogar geplant, daraus eine Gemeinnützigkeit für den Betrieb des Senders abzuleiten. Das habe allerdings nach Abstimmung mit der Finanzverwaltung nicht umgesetzt werden können. "Auch wenn wir zum Start nicht als gemeinnützig anerkannt sind - wir wollen den Sender in jedem Fall in diesem Geist führen”, sagte MLP-Mitgründer und Mäzen Manfred Lautenschläger, der den Angaben zufolge der führende Initiator des neuen Konstrukts ist. Zum "Kernteam" hinter dem Projekt zählen zudem Frank Merkel, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Kommunikationsagentur WOB (Viernheim), und Michel Schenk, Gründer und Geschäftsführer der Event-Agentur Epicto (Edingen-Neckarhausen).

Das RNF hatte Mitte März Insolvenz angemeldet. Als Grund hatte Geschäftsführer Ralph Kühnl rückläufige Werbeeinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie angegeben. Zudem habe es ungeklärte erbrechtliche Fragen nach dem Tod von Alleingesellschafter Andreas Schneider-Neureither, Gründer des Heidelberger Softwareunternehmens SNP, gegeben. Hilfsprogramme in nennenswerter Höhe hätten daher nicht in Anspruch genommen werden können. Der 1986 erstmals ausgestrahlte Sender hat nach eigenen Angaben regelmäßig etwa 400.000 Zuschauer in der Region Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Zuvor hatte er bereits zwei weitere Male Insolvenz angemeldet.

"In diesen Zeiten brauchen wir stabile, vertrauenswürdige Säulen der Information. Nachdem Tod des früheren Besitzers Andreas Schneider-Neureither und verstärkt durch die Corona-Pandemie war RNF in eine existenzielle Krise geraten", sagte Lautenschläger. "In vielen Gesprächen mit Menschen in der Region wurde aber klar, dass der Sender nach wie vor einen festen Platz im gesellschaftlichen Leben hat."

Die breite Aufstellung solle zeigen, dass keine Einzelinteressen hinter dem Betrieb des Senders stehen. RNF wolle eine breit aufgestellte Plattform sein, erklärt Kühnl. "Spätestens die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie viel hochwertiger Videocontent in der Region produziert wird. Wir wollen und können diesen Inhalten durch unsere starke Marktstellung zu mehr Reichweite verhelfen”, sagt der Geschäftsführer.