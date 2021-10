Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Birgit Monsler ist stellvertretende Leiterin des Gewerbeaufsichtsamtes des Rhein-Neckar-Kreises. Zu ihrer Aufgabe gehört auch die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen in den Unternehmen zu überprüfen. Das Gewerbeaufsichtsamt des Kreises als "untere Arbeitsschutzbehörde" beschäftigt 25 Mitarbeiter, gut die Hälfte davon ist im Revisionsdienst, geht also vor Ort, um in den Betrieben die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen.

Birgit Monsler. Foto: Schwetasch

Frau Monsler, Ihre Mitarbeiter gehen in die Betriebe, um dort die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen zu überprüfen. Wie oft kommt es vor, dass in den Unternehmen nachgebessert werden muss?

Das ist sehr unterschiedlich. Einen generellen Prozentanteil kann man da nicht nennen. Auch von Branche zu Branche differieren die Zahlen. Man muss immer auch bedenken, dass das Gefährdungspotenzial sehr unterschiedlich ist. In einem Reisebüro zum Beispiel ist die Gefahr für einen Beschäftigten geringer als in der Industrie.

Gehen sie anlasslos in die Unternehmen oder reagieren Sie nur, wenn ein Grund besteht?

Auch das ist unterschiedlich. Natürlich kann jeder Beschäftigte, der glaubt, dass die Bestimmungen im Betrieb nicht eingehalten werden, sich bei uns melden. Je nachdem, wie gravierend oder glaubwürdig die Beschwerde ist, reagieren wir. Meist sind es allerdings Routinekontrollen, die wir durchführen. Und wir melden uns sogar an und vereinbaren einen Termin. Oft müssen ja vom Betrieb auch Dokumente heraus gesucht und uns vorgelegt werden.

Wie kooperativ zeigen sich die Unternehmen bei solchen Besuchen?

Wir sind ja keine reine Kontrollbehörde, sondern versuchen bei festgestellten Defiziten auch Hilfestellungen zu geben. Unsere Hilfestellungen und Beratungen richten sich sowohl an die Unternehmen als auch an die Mitarbeiter. Und in 99 Prozent der Fälle reagieren die Unternehmen kooperativ.

Und wenn das nicht der Fall ist?

Wenn in schwerwiegenden Fällen auf unsere Aufforderung, einen Missstand bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beheben, nichts passiert, können wir auch schwereres Geschütz auffahren. Dann können wir die Behebung des Missstands anordnen. Wenn dann immer noch nichts passiert, können auch Strafen ausgesprochen werden. Aber so weit kommt es fast nie.

Die Arbeitsschutzbestimmungen sind je nach Branche sehr unterschiedlich. Haben Sie unter Ihren Mitarbeitern, die vor Ort gehen, Experten für bestimmte Branchen?

Ja, natürlich. Es gibt für alle Branchen Experten in unserem Team. Nicht jeder kann ja die Bestimmungen in der Chemieindustrie genauso gut kennen wie die Bestimmungen in der Büroarbeit.

Ist die Überprüfung von Arbeitsschutzbestimmungen in Zeiten, in denen viele Angestellte im Homeoffice, also von zu Hause aus, arbeiten, schwerer geworden?

Das ist schwerer geworden. Wir haben ein Betretungsrecht in Betriebsräumen, aber nicht in Privaträumen. Und wir haben während der Corona-Pandemie auch keine Besichtigungen von Homeoffice- oder Telearbeitsplätzen durchgeführt. Bei vertraglichen Vereinbarungen zwischen Mitarbeiter und Betrieb in Bezug auf einen Telearbeitsplatz bleibt die Ausstattung des Arbeitsplatzes aber in der Verpflichtung des Arbeitgebers. Der Begriff "Mobiles Arbeiten" ist bislang nicht exakt definiert, dennoch hat der Arbeitgeber auch hier eine Fürsorgepflicht und Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit seiner Beschäftigten.