Rhein-Neckar. (kla/dpa) Voller Bestürzung und mit großer Sorge blicken Wirtschaftsvertreter – auch aus der Region – auf die Ereignisse in der Ukraine. Wie Sie den russischen Angriff auf das Land bewerten, welche wirtschaftlichen Auswirkungen sie fürchten und was sie nun von der Politik erwarten – ein Überblick:

Wintershall Dea

Beim Öl- und Gasunternehmen Wintershall Dea sieht man die militärische Eskalation "mit großer Sorge und Betroffenheit", wie es in einer Mitteilung heißt. "Menschen sterben. Wir sind schockiert, was passiert!", erklärte der Vorstandsvorsitzende Mario Mehren. Diese Eskalation erschüttere auch die über Jahrzehnte aufgebaute wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa und werde weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. In welchem Umfang sei noch nicht abzusehen.

Die BASF-Mehrheitsbeteiligung ist seit mehr als 30 Jahren in Russland tätig. Viele Mitarbeiter kommen aus Russland oder der Ukraine, wie der Vorstandsvorsitzende sagte. "Gerade für sie, aber auch für uns alle, ist diese Eskalation auf Geheiß der russischen Regierung ein harter Schlag", fügte er hinzu.

Wintershall Dea ist an der Finanzierung der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 beteiligt und hat dem Projektunternehmen ein Darlehen von 730 Millionen Euro gegeben. Angesichts des Ukraine-Kriegs ist die Zukunft der Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland ungewiss. Die Bundesregierung hat das Genehmigungsverfahren für den Betrieb ausgesetzt. Bei einem endgültigen Aus der Pipeline rechnet Wintershall Dea eigenen Angaben nach mit einer Entschädigung.

Südwestmetall

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall verurteilte den Angriff Russlands auf die Ukraine am Donnerstag scharf. "Präsident Putin hat mit diesem Bruch des Völkerrechts alles Vertrauen und alle Glaubwürdigkeit verspielt", erklärte der Verbandsvorsitzende Wilfried Porth. "Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, die unter diesem Angriffskrieg nun leiden müssen." Zudem unterstütze der Verband alle Bemühungen Deutschlands, Europas und der internationalen Staatengemeinschaft, den militärischen Konflikt schnellstmöglich zu beenden und weiteres Blutvergießen zu verhindern. "Das schließt Sanktionen ein", betonte der Südwestmetall-Chef.

Deutsche Bank

Deutsche Bank und Commerzbank haben sich sehr besorgt über die Entwicklung in der Ukraine geäußert. "Wir haben uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und Notfallpläne entwickelt", teilte ein Sprecher der Deutschen Bank mit. "Wir haben unser Engagement in Russland in den vergangenen Jahren erheblich verringert, und unsere Risiken sind unter Kontrolle." Deutschlands größtes Geldhaus betreibt in Russland ein Technologiezentrum und kommt daher auf eine vergleichsweise hohe Zahl von etwa 1500 Mitarbeitern in dem Land. Dazu kommen knapp 40 in der Ukraine.

"Die deutsche Kreditwirtschaft verurteilt in aller Schärfe den Angriff Russlands auf die Ukraine", betonte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, der auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist, im Namen des Dachverbandes der fünf großen Bankenverbände in Deutschland. "Wir stehen geschlossen an der Seite der Bundesregierung und der Europäischen Union, wenn es um Sanktionen geht. Völkerrechtswidrige Aggressionen und der Überfall eines Landes dürfen im 21. Jahrhundert nicht folgenlos bleiben."

Bundesverband der Deutschen Industrie

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeigt sich "erschüttert". "Wir verurteilen den Überfall auf die Ukraine auf das Schärfste", erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Er forderte den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, die Kampfhandlungen einzustellen. Der Angriff sei "ein vorläufiger, sehr dramatischer Höhepunkt in einem seit längerem laufenden Umbruchprozess der globalen Ordnung". Die deutsche Industrie unterstütze "alle Entscheidungen und Maßnahmen Deutschlands, der EU und der internationalen Gemeinschaft", um auf den Angriff "schnellstmöglich und konsequent" zu reagieren. Es müsse alles getan werden, um Menschenleben zu retten.

IHK Rhein-Neckar

Mit schwerwiegenden Folgen für den Außenhandel mit Russland und der Ukraine sowie für die Energie- und auch die Kapitalmärkte rechnet die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar. "Die Verwerfungen an den Märkten erschweren den dringend benötigten kräftigen Aufschwung nach der Corona-Pandemie", sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel. "Diese ökonomischen Überlegungen sollen aber nicht verdecken, dass der Krieg zuvorderst menschliches Leid bedeutet", fügte er hinzu. "Unsere Gedanken sind daher bei allen Opfern und allen Menschen, deren Leib und Leben bedroht sind."Dennoch wies der IHK-Präsident darauf hin, dass der Staat es gerade in dieser Situation ein Stück weit in der Hand habe, wie sich die Preise in bestimmten Bereichen entwickelten.

Europapark Rust

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine wollen die Betreiber des Europaparks in Rust nicht mehr mit einem ihrer größten Sponsoren zusammenarbeiten, der Projektgesellschaft Nord Stream 2. Die Zusammenarbeit sei ausgesetzt, sagte eine Sprecherin des Parks der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Die Firma mit Sitz in der Schweiz gehört dem russischen Gazprom-Konzern, der den Europapark seit 2009 unterstützt. Konkret sponserten Gazprom und später Nord Stream 2 die Achterbahn "Blue Fire"