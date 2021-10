Berlin/Heidelberg. (dpa/AFP/kla) Zu Beginn der vertieften Sondierungsgespräche in Berlin verlangen zahlreiche deutsche Konzerne mehr Klimaschutz und konkrete Maßnahmen von der neuen Bundesregierung. 69 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren fordern in einem am Montag veröffentlichen Appell, den Ausbau von erneuerbaren Energien zu beschleunigen. In den ersten 100 Tagen solle die Bundesregierung eine "Umsetzungsoffensive für Klimaneutralität" vorlegen. Unterzeichnet haben das Schreiben, das von der Unternehmerinitiative "Stiftung 2 Grad" initiiert wurde, unter anderem Eon, Bayer, SAP, HeidelbergCement, Thyssenkrupp und Rossmann.

Der Klimaschutz als das wahlentscheidende Thema "muss von den Parteien bei der Bildung einer neuen Bundesregierung ganz oben auf die Agenda gesetzt werden", sagte Michael Otto, Präsident der Stiftung und Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group. "Die neue Bundesregierung muss jetzt den Rahmen setzen, damit wir als Unternehmer Klimaneutralität zum Markenzeichen der deutschen Wirtschaft machen können."

Die beteiligten Firmen beschäftigen den Angaben zufolge zusammen in Deutschland mehr als eine Million, weltweit über fünf Millionen Menschen und stehen für etwa eine Billion Euro Umsatz.

Nachhaltiges Wirtschaften sei ein wesentlicher Bestandteil von HeidelbergCement, erklärte etwa HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten. "Als energieintensives Unternehmen wollen wir unseren Beitrag zum erklärten Ziel des Pariser Klimaabkommens leisten, den weltweiten Temperaturanstieg deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten." Allerdings hatte von Achten bereits bei einer Veranstaltung in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass dafür auch die Unterstützung durch die Politik notwendig sei – etwa mit Blick auf bessere Rahmenbedingungen und raschere Genehmigungsverfahren.

Mit ihrem Appell fordern die 69 Unternehmen nun in Anlehnung an den "Green Deal" der EU-Kommission ein Paket konkreter Maßnahmen, damit Klimaneutralität bis 2045 erreicht werden könne. Dafür müssten der Ausbau erneuerbarer Energien und der dafür erforderlichen Stromnetze, klimafreundlicher Industrieanlagen und Verkehrsinfrastrukturen sowie die energetische Gebäudesanierung vorangetrieben werden. "Ein ehrgeiziger Ausbau der Erneuerbaren Energien sollte mit weiteren Maßnahmen kombiniert werden, um gezielt die Voraussetzungen für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung deutlich vor 2038 zu schaffen", heißt es in dem Appell. Der Ausbau von Schlüsseltechnologien und Infrastrukturen dürfe "nicht durch langwierige und umständliche Planungs- und Genehmigungsverfahren ausgebremst werden".

"Die Zeit drängt", hatte SAP-Chef Christian Klein Anfang des Monats in einem Gastbeitrag für die "Wirtschaftswoche" geschrieben: Die Pandemie habe Defizite in vielen Bereichen schonungslos offengelegt – und gezeigt, wie elementar Digitalisierung sei, damit Deutschland langfristig zukunftsfähig bleibe. "Wir brauchen schnell eine Regierung, die gewillt und in der Lage ist, konsequent und zügig zu handeln", so Klein. Eine neue Bundesregierung stehe vor der Aufgabe, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit Mut voranzutreiben und als zwei Seiten derselben Medaille zu betrachten.

Und auch aus Sicht von Wissenschaftlern muss die neue Bundesregierung erheblich aufs Tempo drücken, um Deutschland bis 2045 zur Klimaneutralität zu bringen. "Klimaneutralität erreicht man nicht von heute auf morgen, deshalb müssen schon zu Beginn der nächsten Legislaturperiode wichtige Entscheidungen getroffen werden", mahnte Gunnar Luderer vom Ariadne-Forschungsprojekt am Montag. In der Politik werde noch immer oft unterschätzt, "wie tiefgreifend der notwendige Umbau zur Klimaneutralität 2045 ist". Besonders die im Klimaschutzgesetz festgelegten Ziele für Gebäude und Verkehr würden "in vielen Szenarien nicht eingehalten", mahnt der Forschungsreport, an dem über 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus mehr als zehn Instituten beteiligt sind. Gefördert wird das Projekt vom Bundesbildungs- und Forschungsministerium.

Die Studie belege: Die Stromerzeugung aus Wind und Sonne müsste bis 2030 etwa 50 Prozent größer sein als bislang angepeilt. Der Ausstieg aus der Kohle würde auf einem Kurs zur Klimaneutralität bereits um 2030 erfolgen. Zudem seien erhebliche zusätzliche Kraftanstrengungen notwendig, um die Sektorziele für Industrie, Gebäude und Verkehr zu erreichen.

Besonders im Bereich Verkehr gebe es noch eine Menge zu tun: Mit mindestens 14 Millionen elektrisch betriebenen Pkw im Bestand des Jahres 2030 müsste die Elektrifizierung im Personenverkehr auf Kurs zur Klimaneutralität 2045 rund 40 Prozent höher liegen als zur Erreichung von Klimaneutralität im Jahr 2050, mahnte der Bericht. Damit einhergehen müsse auch der notwendige Ausbau der Ladeinfrastruktur.