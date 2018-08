Wiesloch. (tv) Trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr bekräftigte der Vorstandsvorsitzende des Finanzdienstleisters MLP, Uwe Schroeder-Wildberg, die Prognose für das Gesamtjahr. Danach soll der Gewinn vor Steuern und Zinsen um gut 20 Prozent auf knapp 47 Millionen Euro steigen. Traditionell ist das vierte Quartal das stärkste bei MLP.

Verschiedene Effekte hätten das Ergebnis im ersten Halbjahr belastet, sagte Uwe Schroeder-Wildberg bei einer Telefonpressekonferenz. So kostet der Aufbau von 64 Hochschulteams, mit denen MLP wieder verstärkt eine der ursprünglichen Kernzielgruppen des Konzerns, die Studierenden, ansprechen will, sieben Millionen Euro im laufenden Jahr.

Neben der Betreuung junger Kunden sollen sich diese Teams auch um die Rekrutierung junger Berater kümmern. Das zeigt bereits Wirkung: Die Zahl der Bewerbungen für die Tätigkeit als MLP-Berater habe sich fast vervierfacht, im zweiten Halbjahr wird eine "weitere Dynamik bei den Einstellungen" erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Berater allerdings um zehn auf 1880 gesunken. Vor Jahren hatte MLP noch 2500 Berater.

Hintergrund Die wichtigsten Kennziffern des MLP Konzerns im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 (Vorjahreszahlen in Klammern) Umsatz: 143 (138) Millionen Euro Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit): -1,0 (2,1) Millionen Euro) Konzernüberschuss: 0,5 (2,0) Millionen Euro Zahl der Kunden: 535.100.( 532.100 ) Kundenberater: 1880 (1890)

Damals begann das Geschäft mit der Altersvorsorge zu schwächeln, mittlerweile läuft der Verkauf von Lebensversicherungen mehr als schleppend. Die Provisionsumsätze gingen auch im ersten Halbjahr zurück, allerdings werden dafür Effekte aus neuen Rechnungslegungsstandards angeführt. Für den weiteren Verlauf des Jahres wird eine Stabilisierung des Altersvorsorgegeschäfts erwartet.

Früher war die Altersvorsorge der mit weitem Abstand wichtigste Umsatzträger für MLP. Im ersten Halbjahr waren es nur noch rund 25 Prozent. Doch die breitere Aufstellung von MLP in den vergangenen Jahren zahlt sich aus: Insgesamt erzielte der Finanzdienstleister in den ersten sechs Monaten einen Rekordumsatz von 311 Millionen Euro.

Einen deutlichen Zuwachs verzeichnete in den ersten sechs Monaten die Immobilienvermittlung mit einem Plus von 37 Prozent, allerdings auf einem niedrigen absoluten Niveau von 10 Millionen Euro. Die Sachversicherung legte um sieben Prozent auf einen Umsatz von 77 Millionen Euro zu und überholte damit die Altersvorsorge ebenso wie das Vermögensmanagement mit einem Plus von sechs Prozent auf 98 Millionen Euro. Die Umsätze mit der Vermittlung von Krankenversicherungen stieg leicht auf gut 23 Millionen Euro.

MLP arbeite, so Uwe Schroeder-Wildberg, weiter aktiv an möglichen Unternehmenskäufen. Bei der Digitalisierung habe MLP mit einer erweiterten Nutzung der elektronischen Unterschrift für Vertragsabschlüsse und einer neuen Web-Applikation für vereinfachte Bestandsübernahmen Fortschritte zur Unterstützung der Berater erzielt.