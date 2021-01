Das SAP-Firmenlogo an einem Firmengebäude in Walldorf. Foto: dpa

Walldorf. (mk) Der Softwarekonzern SAP kann beim geplanten Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics mit mehr Geld rechnen. So erwartet Qualtrics, bei dem Debüt in New York nun zwischen 27 und 29 US-Dollar je Aktie zu erzielen, wie aus Pflichtdokumenten bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Erst vor wenigen Tagen hatten die Amerikaner den Ausgabepreis auf 22 bis 26 Dollar in die Höhe geschraubt.

Das Angebot besteht aus knapp 50,4 Millionen Aktien. Damit könnte der Erlös bei 1,68 Milliarden Dollar (1,38 Milliarden Euro) liegen. SAP werde nach dem Börsengang rund 84 Prozent der Anteile beider Aktiengattungen halten, hieß es weiter. Im besten Fall käme Qualtrics damit nun auf einen Börsenwert von 15 Milliarden Dollar. Das ist weit mehr als die acht Milliarden Dollar, die die Walldorfer selbst auf den Tisch gelegt hatten.