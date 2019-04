Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, will vom Bund mehr Geld zur Erneuerung ihres Schienennetzes. Nach den derzeitigen Plänen will die Bundesregierung die Mittel dafür von derzeit 3,5 Milliarden Euro auf 4,5 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Ronald Pofalla, Infrastruktur-Vorstand der Deutschen Bahn AG, stellt sich den Fragen unserer Berliner Redaktion.

Herr Pofalla, Zugausfälle, jede Menge Verspätungen, schlechter Service, genervte Kunden - was läuft falsch bei der Deutschen Bahn?

Mit der klimafreundlichen Bahn sind Jahr für Jahr immer mehr Menschen unterwegs und wir eilen von einem Passagierrekord zum nächsten. Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Aber wir haben mit den Kapazitäten zu kämpfen. Kapazität beim Personal, bei den Fahrzeugen und bei der Infrastruktur. Der Güterverkehr hat in den vergangenen 25 Jahren um 80 Prozent zugenommen und der Personenverkehr um 40 Prozent. Aber wir müssen besser werden. Da können wir nicht drum herumreden. Mit der Agenda für eine bessere Bahn steuern wir aktuell gegen: 22.000 neue Mitarbeiter stellen wir dieses Jahr ein. Wir investieren in den kommenden Jahren rund 10 Milliarden Euro in neue Fahrzeuge! Auch bei der Infrastruktur haben wir viel getan und in Gang gesetzt. Die ersten drei Monate in diesem Jahr zeigen, dass es nach oben geht. Unsere Fernzüge sind deutlich pünktlicher unterwegs.

Es gibt Probleme mit den neuen ICE-4-Zügen. Da ist von mangelhaften Schweißnähten die Rede. Drohen weitere Ausfälle und Engpässe?

Für diese Probleme sind wir nicht verantwortlich, aber sie treffen uns dennoch. Jetzt schauen wir uns gemeinsam mit Siemens und Bombardier an, wie wir das Thema in den Griff kriegen. Über die Auswirkungen zu spekulieren, ist derzeit völlig falsch.

Auf der einen Seite eine Rekordzahl an Fahrgästen, auf der anderen Seite aber weniger Gewinn - wie ist das zu erklären?

Das ist recht einfach zu erklären: Qualität kostet Geld. Wir wollen unseren Kunden einen besseren Service anbieten und das geht nur mit Investitionen. Die Verbesserungen werden uns bis 2023 zusätzlich 2,3 Milliarden Euro kosten.

Die angekündigte Bauoffensive am Streckennetz wird noch zu weiteren Behinderungen führen. Droht da nicht noch mehr Chaos bei der Bahn?

Nein, sicher nicht. In den vergangenen zwei Jahren ist unser Bauvolumen um 20 Prozent angestiegen. Die baustellenbedingten Störungen sind aber gleichzeitig durch eine bessere Steuerung um 27 Prozent zurückgegangen. Wir haben heute weniger Störungen, obwohl wir mehr bauen. Damit dies noch besser wird investieren wir den Rekordbetrag von 10,7 Milliarden Euro in diesem Jahr ins Netz.

Nicht nur die Grünen fordern, Bahnfahren müsse günstiger werden. Sind die Preise zu hoch, um den Umstieg auf die Schiene noch attraktiver zu machen?

Wir machen heute schon sehr gute Angebote und nicht umsonst erzielen wir Fahrgastrekorde. Auch den Nahverkehr nutzen immer mehr Menschen. Richtig ist, dass wir nach wie vor sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern haben. Das zu ändern, ist Aufgabe der Politik. Wir sind uns einig: Die Klimaschutzziele in Deutschland lassen sich nur mit einer leistungsfähigen Schiene erreichen. Wir brauchen eine deutliche Verlagerung des Personen- und Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Ende des Jahres werden wir einen Anteil der erneuerbaren Energien von 60 Prozent im Bahnstrommix erreichen. Der Fernverkehr fährt schon heute zu 100 Prozent CO2-frei.

Die Digitalisierung der Bahn soll gegen Verspätungen helfen. Wie wollen Sie das erreichen?

Die Digitale Schiene Deutschland hilft nicht nur gegen Verspätungen. Sie sichert - neben der Modernisierung unseres Netzes - die Zukunft des Bahnsystems. Wir können deutlich mehr Kapazität durch die Digitalisierung auf dem bestehenden Netz nutzen. Das bedeutet am Ende mehr Zuverlässigkeit, bessere Qualität und höhere Pünktlichkeit im deutschen Bahnbetrieb. Wir setzen künftig auf Funktechnik statt auf die herkömmliche Signaltechnik. Das reduziert auch Störungen und Instandhaltungsaufwand.

Auf der neuen Sprinter-Strecke Berlin-München gab es große Probleme mit der Digitalisierung. Droht das künftig dann auch andernorts?

Wir hatten für wenige Tage Kinderkrankheiten. Heute haben wir bei der Pünktlichkeit Werte von weit über 80 Prozent. Die Strecke München - Berlin zeigt gerade, dass die Digitalisierung zu deutlich höherer Zuverlässigkeit führt. Von 2020 bis 2025 werden wir auch zwei Korridore für den Güterverkehr digitalisieren - von Rotterdam nach Genua und von Skandinavien nach Italien. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke von Frankfurt nach Köln und der Stuttgarter Raum werden ebenfalls digitalisiert.

Ein Ärgernis für viele Bahnkunden ist nach wie vor oft fehlendes oder schlechtes W-Lan. Wann wird es hier Abhilfe geben?

Wir haben inzwischen in den ICE-Zügen flächendeckend W-Lan eingerichtet. Das wird auch in den Intercity-Zügen geschehen. Wenn allerdings die Mobilfunk-Ausleuchtung entlang der Strecken nicht ausreichend ist, können auch wir nichts tun. Hier sind die Mobilfunkanbieter gefordert. Im Zuge der Einführung des 5G-Netzes entlang unserer Strecken muss die entsprechende Ausleuchtung sichergestellt werden.

Milliardengrab "Stuttgart 21" - die Kosten sind immens gestiegen. Haben die Kritiker nicht am Ende Recht behalten?

Wir haben uns jetzt auf einen Finanzierungsrahmen von 8,2 Milliarden Euro verständigt. Ich gehe nach jetzigem Stand davon aus, dass der ausreichen wird, um das Projekt Stuttgart 21 zu verwirklichen.

Was fließt nach Baden-Württemberg?

Mit rund 1,9 Milliarden Euro fließt fast ein Fünftel nach Baden-Württemberg. Damit elektrifizieren wir die Südbahn. Es gibt Gleisarbeiten zwischen Ulm Hbf und Aulendorf sowie zwischen Friedrichshafen und Lindau, Eisenbahnüberführungsarbeiten in Ulm-Donautal und Laupheim. Auf der Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel findet die Anschwenkung der Rheintalbahn an die neue westliche Gleistrasse (Güterverkehrsgleise) in Haltingen-Weil am Rhein statt sowie Arbeiten an Leit- und Sicherungstechnik sowie Oberleitungsanlagen. Zwischen Stuttgart und Ulm finden Weichen-, Bahnsteig- und Brückenbauarbeiten statt; der Ulmer Hauptbahnhof bekommt den barrierefreien Ausbau, neue Aufzüge und Treppen, mehr Informationsmöglichkeiten für Fahrgäste.