Von Matthias Kros

Heidelberg. An der Börse gehen die Kurse schon seit geraumer Zeit fast unaufhaltsam nach oben. Doch ausgerechnet die Aktie eines schon totgesagten Unternehmens sticht dabei hervor: Die Heidelberger Druckmaschinen AG. Seit dem Tiefpunkt im Herbst letzten Jahres, als der Aktienkurs bis auf 49 Cent abgerutscht war, legten die Papiere des Dauer-Sanierungsfalls um fast 300 Prozent auf in der Spitze 1,92 Euro zu.

Und für diese Entwicklung gibt es Fachleuten zufolge gute Gründe: "Nach vielen Jahren der Enttäuschung scheint Heideldruck wieder auf Erfolgskurs zu sein und die Fähigkeit zur nachhaltigen Generierung solider Gewinne wiedererlangt zu haben", schreibt Peter Rothenaicher, Analyst bei der Baader-Bank, im Vorfeld er heutigen Vorlage der Bilanz für das Geschäftsjahr 2020/21.

Die bereits vorgelegten vorläufigen Zahlen zeigten – trotz der enormen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – die Wirksamkeit des eingeleiteten Transformationsprozesses. "Die massiv verbesserten Kostenstrukturen durch die Reorganisation und die solide Finanzierung sollten Heideldruck ein solides Fundament geben, um die wirtschaftliche Zukunft zu überstehen", so der Analyst, der sein Kursziel für die Heideldruck-Aktie massiv von 90 Cent auf 2,20 Euro erhöhte.

Viel Optimismus verbreitet auch das Analysehaus Warburg Research, das innerhalb weniger Wochen sein Kursziel gleich zweimal anhob und jetzt ebenfalls 2,20 Euro für realistisch hält. Man erwarte für das bereits begonnene Geschäftsjahr 2021/22 zwar ein nur konstantes Ergebnis aber einen steigenden Umsatz. Auch das aktuelle Umfeld sehe recht unterstützend aus, schreibt Analyst Stefan August, eine kurzfristige Abschwächung sei angesichts der anstehenden Fachmessen im 2. Quartal unwahrscheinlich. Und schließlich trete Heideldruck der für die Branche typischen Zyklizität mittlerweile mit seinem Abonnementmodell erfolgreich entgegen.

Daneben verweisen die Experten auf Heideldrucks Wachstumsperspektiven im Bereich der E-Mobilität, die dem Konzern und der Aktie guttäten. So übertraf der Druckmaschinenbauer zuletzt die eigenen Prognosen im Geschäft mit den Heimladestationen für Elektroautos (Wallboxen). Trotz hoher Investitionen und des Ausbaus der Produktionskapazitäten erzielen die Heidelberger damit bereits Gewinn und sind mit einem Anteil von 20 Prozent in Deutschland Marktführer. Andere europäische Märkte werden bereits in Angriff genommen. Um den Sektor noch schneller entwickeln zu können, lagert Heideldruck den Bereich gerade in eine eigenständige Tochtergesellschaft aus. Sie könnte weitere Investoren anlocken, sogar ein Börsengang der Wallbox-Sparte wird nicht ausgeschlossen.

Vorgemacht hat das die Compleo Charging Solutions AG aus Dortmund, Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen schrieb im vergangenen Jahr einen Umsatz von nur 33 Millionen Euro, machte dabei Verluste und ist an der Börse trotzdem über 300 Millionen Euro schwer. Zum Vergleich: Heideldruck (aktueller Börsenwert: 560 Millionen Euro) schaffte mit ihren Wallboxen im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro und ist profitabel.

Auch die Produktion in Wiesloch ist inzwischen wieder besser ausgelastet. Die massive Kurzarbeit der beiden vergangenen Jahre sei aktuell nur noch "bis zum Betriebsurlaub im August ausgeplant", teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Da sich die Auftragslage weiter verbessere, werde auch die Kurzarbeit weiter reduziert werden können. Man gehe davon aus, dass auch bis Jahresende 2021 nur noch in einzelnen Bereichen Kurzarbeit nötig sei.

Sorgen bereiten dem Maschinenbauer aktuell lediglich die steigenden Rohstoffpreise und drohende Lieferengpässe. Heideldruck hatte deshalb kürzlich seine Produktpreise erhöht, was wiederum den Absatz belasten könnte.