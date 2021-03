Heidelberg. (dpa/mk) Der Hersteller und Händler von Weihnachtsschmuck, Käthe Wohlfahrt, ist vorerst gerettet: Der Insolvenzplan für das Unternehmen steht. Im Schutzschirmverfahren über das Vermögen des Traditionsunternehmens stimmten die Gläubiger dem Insolvenzplan nahezu einstimmig zu – das teilte der Sachwalter, Rechtsanwalt Volker Böhm, mit. Das gerichtliche Verfahren stehe somit nach nur knapp drei Monaten kurz vor dem Abschluss.

Damit sei der Weg frei für die Fortführung des Geschäftsbetriebs durch die Familie Wohlfahrt, die weiter zu 100 Prozent die Anteile hält. Das Sanierungskonzept sieht unter anderem die Schließung von sechs der 22 Läden in Deutschland vor. Käthe Wohlfahrt werde den Betrieb der ganzjährigen Weihnachtswelten in Berlin, Oberammergau, Heidelberg, Rüdesheim, Nürnberg, Bamberg und vor allem in Rothenburg ob der Tauber mit dem weltbekannten Weihnachtsdorf und dem Deutschen Weihnachtsmuseum fortführen. Das Unternehmen müsse sich von rund 20 der 280 Mitarbeiter trennen.

In Heidelberg gibt es das Käthe-Wohlfahrt-Fachgeschäft bereits seit rund 20 Jahren. Es befindet sich in einem historischen Eckhaus am Universitätsplatz – mitten in der Altstadt. Der rund 400 Quadratmeter große Laden ist aufgrund der alten Deckenbemalungen, gusseiserne Säulen und der Ladeneinrichtungen aus dem 19. Jahrhundert unverkennbar. Über 30.000 verschiedene Deko-Artikel gibt es hier.

Die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen umfassen zudem eine Straffung der Sortimente sowie ein Umsatzwachstum im eigenen E-Commerce sowie im Plattform-Geschäft, hieß es weiter. An den internationalen Standorten in Großbritannien, Spanien, Frankreich, Belgien und in den USA sowie am saisonalen Verkauf auf nationalen und internationalen Weihnachtsmärkten werde festgehalten.

Grund für die Krise bei dem Unternehmen mit seinen auch bei Touristen beliebten Läden war die Corona-Pandemie. Weihnachtsmärkte waren nahezu vollständig ausgefallen, zudem fehlte der internationale Tourismus. Anfang Dezember war die Rede von Umsatzverlusten in Millionenhöhe.

Das 1964 gegründete Familienunternehmen hat seinen Sitz in der mittelfränkischen Stadt Rothenburg ob der Tauber und ist dort der größte Einzelhändler. Auf 60 Weihnachtsmärkten in Deutschland, aber auch im Ausland verkauft das Unternehmen normalerweise Krippenfiguren, Baumschmuck und Nussknacker.