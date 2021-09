Von Harald Berlinghof

Der ÖPNV hat´s schwer. Das soll an dieser Stelle gar nicht bezweifelt werden. Die Ansprüche der Fahrgäste steigen an Komfort, an Ausstattung der Fahrzeuge, an moderate Preise und vor allem an Pünktlichkeit und Fahrplanzuverlässigkeit. Die Fahrtakte müssen an die Nachfrage zu verschiedenen Zeiten angepasst werden. Mit Intervallen von in der Regel mindestens einer Stunde kann man die kurze Fahrzeugfolge des städtischen Raums nicht annähernd erreichen. Daraus ergibt sich, dass ein Fahrgast im ländlichen Raum ohne Kenntnis der Fahrzeiten und Umsteigemöglichkeiten den ÖPNV kaum nutzen kann. Das Smartphone hat in diesem Bereich bereits vieles zum Besseren gewendet. Ein grundsätzliches Problem aber bleibt: Möglichst dicht beieinander liegende Haltestellen, um lange Fußmärsche zu vermeiden, bedeuten automatisch längere Fahrzeiten wegen der häufigen Halte- und Anfahrvorgänge.

Als wichtigstes Kriterium für den ÖPNV-Nutzer gilt jedoch der Zeitaufwand, den der Fahrgast für eine Fahrt mit Bus oder Bahn betreiben muss. "Zeit ist Geld", ist ein uralter Spruch aus der Ökonomie. Aufgewendete Zeit ist im Bewusstsein vieler aber auch gestohlene Lebensqualität. Eine Stunde Zeitaufwand im Bus statt 20 Minuten im eigenen Auto ist durchaus ein subjektiv spürbarer und objektiv einschätzbarer Unterschied. Was könnte ich zu Hause mit diesen 40 verlorenen Minuten nicht alles anfangen: meinem Hobby nachgehen und dabei Spaß haben oder den Auftrag eines Kunden abarbeiten und dabei Geld verdienen.

Auch Torben Greve, Geschäftsführer des Mobility Institute Berlin, betont die Bedeutung der Zeit als Entscheidungsfaktor. Und selbst in großen deutschen Städten gibt es einen Reisezeitnachteil des ÖPNV. Vom ländlichen Raum ganz zu schweigen. Dem gegenüber steht freilich, dass weniger Parkraumflächen und geringere Verkehrsdichte die Aufenthalts-, Wohn- und Luftqualität in den Städten verbessert. Es ist eine Frage, was dem Einzelnen wichtig ist – der eigene Reisezeitvorteil oder die bessere Luft für andere.

Wenn man die Reisezeiten zwischen ÖPNV und privatem Fahrzeug vergleicht, dann erscheint es nicht verwunderlich, dass die Zahl der Autos selbst in Großstädten immer weiter wächst. Das Mobility Institute Berlin hat ermittelt, dass man sogar in den größten Städten Deutschlands durchschnittlich doppelt so lange mit Bus und Bahn unterwegs ist wie mit dem Auto. Noch wesentlich größer sind die Unterschiede im ländlichen Raum. Dort ist der Unterschied zwischen Individualverkehr und ÖPNV nicht hinnehmbar für die Bewohner.

Der ÖPNV hat das Problem, dass er eben kein Individualverkehr ist, der eine Fahrt von Tür zu Tür anbieten kann. Er kann es eben nicht jedem recht machen. Da werden die Verläufe von Buslinien kritisiert, die Entfernung der Haltestellen zueinander oder auch die Fahrpreise. Zeit spielt in unserer von Hektik geprägten Gesellschaft eine immer größere Rolle. An die Bequemlichkeit und die notwendigen Anpassungen der Fahrzeuge an Minderheiten wie etwa Behinderte werden hoher Anforderungen gestellt.

Die Kosten dagegen sind heute nicht mehr das Thema, das in den 1970er Jahren noch Tausende auf die Straßen getrieben hat, weil Fahrpreiserhöhungen in Heidelberg angekündigt waren. Kostenlose Tickets im Lokalverkehr würden daher nur wenige Menschen zum Umstieg vom Auto auf den ÖPNV bewirken und wären auch kaum bezahlbar für die Träger des ÖPNV – nämlich Bund, Land oder Kommunen. Templin in Brandenburg hat es vor 20 Jahren ausprobiert. Dort konnte man ab 1998 kostenlos mit dem Bus fahren. Die Nutzungszahlen stiegen sprunghaft – von rund 40.000 Fahrgästen jährlich auf mehr als 600.000. Aber finanzierbar war ein solcher Betrieb auf Dauer nicht. Einnahmen aus Werbung und Sponsoring reichten nicht, um die Zusatzkosten zu decken. Die Verantwortlichen vor Ort berichteten auch von vielen "Spaß- und Sinnlosfahrten".

Das Geld wäre besser eingesetzt, wenn man den ÖPNV damit schneller machen würde. Doch leider fällt vielen städtischen Verantwortlichen nichts Besseres ein, als das Autofahren unattraktiver zu machen, zu verteuern und zu verlangsamen, statt den ÖPNV günstiger und schneller zu machen. Und noch zwei Aspekte sollen hier nicht unerwähnt bleiben, die zugunsten des Individualverkehrs sprechen: Da ist einmal die Flexibilität, die das eigene Auto oder Pedelec vor der Tür bietet. Wenn es mir in den Sinn kommt, statt um 18 Uhr zum Einkaufen zu fahren, lieber schon um 14 Uhr, weil ein Termin ausgefallen ist, dann kann ich spontan diese Gelegenheit ergreifen.

Und als letztes sei erwähnt, dass auch Leihauto-Modelle bei vielen auf wenig Gegenliebe stoßen, weil sie ihr Auto, genauso wie ihre Wohnung, als einen individuellen Teil ihres Lebens begreifen. Man will sich im eigenen Auto wohl fühlen. Die Sonnenbrille im Handschuhfach ist meine Sonnenbrille. Der Heilige Christophorus am Armaturenbrett muss nur mir gefallen. Und außerdem: "My car is my castle". Dort kann ich mit mir alleine sein und mich benehmen wie ich will.