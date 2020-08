Von Harald Berlinghof

Wiesloch. Bei MLP geht man gestärkt aus der ersten Hälfte des Jahres 2020 hervor. Im Corona-Halbjahr 2020 konnte man die Gesamterlöse auf ein neues Rekordhoch, seit dem Jahr 2005 steigern, wie Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg am Donnerstag ausführte. Der Blick zurück geht bei MLP oft nur bis ins Jahr 2005. Das war das Jahr als man zwei Versicherungstöchter, darunter die MLP Lebensversicherung, veräußerte. Zahlen des Konzerns, die davor zurückreichen, sind daher kaum vergleichbar mit der heutigen Struktur. Die Gesamterlöse setzen sich hauptsächlich aus den Umsatzerlösen, den Provisionserlösen und den Erlösen aus dem Zinsgeschäft zusammen.

Auch der Blick in die Zukunft zeigt Optimismus beim Wieslocher Finanzdienstleister MLP. Für 2020 erwartet man ein Ergebnis beim EBIT in der Oberen Hälfte der Spanne zwischen 34 und 42 Millionen Euro. Und in der mittelfristigen Planung geht man im Jahr 2022 von einer Spanne zwischen 75 und 85 Millionen Euro aus.

Bei einem ganz wichtigen "Ergebnishebel", so Schroeder-Wildberg, nämlich der Zahl der Berater, hat man ebenfalls eine Marke geknackt. Erstmals seit 13 Jahren ist die Beraterzahl wieder auf über 2000 gestiegen und soll bis zum Jahr 2022 auf 2280 Berater anwachsen. "Wir haben damit seit 2018 den Turnaround bei dieser Zahl geschafft", so der Vorstandsvorsitzende. 2017 war es noch einmal bergab gegangen bei der Beraterzahl, seit 2018 legt man aber wieder zu. "Aber es gibt keine Abstriche bei der Qualität." Fortbildungsmaßnahmen seien selbstverständlich, auch wenn die Digitalisierungskosten gestiegen seien. "Da wirkt Corona wie ein Brandbeschleuniger".

Tatsächlich wurden die Verbesserungen der Kennzahlen in einer schwierigen konjunkturellen Phase erreicht, in der die Corona-Krise über die Welt hereinbrach. Trotz der negativen Einflüsse der Pandemie konnte MLP den Wachstumstrend der vergangenen Jahre fortsetzen. Der stärkste Zuwachs war in der Immobilienvermittlung zu verzeichnen, in der sich die Umsatzerlöse "auf 8,6 Millionen Euro nahezu verdoppelten", so Schroeder-Wildberg.

Trotzdem liegt das MLP-Immobiliensegment beim Umsatzanteil im Konzern bei nur 4,6 Prozent. Das größte Stück vom Kuchen steuert das Vermögensmanagement mit 34,6 Prozent bei, gefolgt von der Sachversicherung mit 25,4 Prozent und der Altersvorsorge mit 22,7 Prozent. Beim betreuten Vermögen gab es nach dem Corona-Knick einen Aufwärtstrend im zweiten Quartal. In der Immobilienbranche spielt das Thema Pflege und altersgerechtes Wohnen eine zunehmend wichtige Rolle. Man strebt daher an, ab 2022 etwa zehn Großprojekte jährlich mit einem jeweiligen Finanzvolumen von zehn bis 20 Millionen Euro abzuwickeln.

Zum Thema Corona meint Schroeder-Wildberg schließlich: "Wir erwarten von der Politik, dass der Kurs der wohlüberlegten Lockerungen fortgesetzt wird. Das ist für die Wirtschaft essenziell. Ein Verstoß gegen Hygienevorschriften sind keine Bagatellvergehen".