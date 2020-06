Obrigheim. (pm) Die CBS Offsetdruck GmbH übernimmt die insolvente Metzgerdruck GmbH aus Obrigheim und führt den Betrieb fort. Das teilte am Mittwoch Insolvenzverwalter Patric Nauman mit. Die Gesellschaft wird in den Unternehmensverbund der Industrieholding ASC Investment SARL mit Sitz in Luxemburg eingebunden. Über Vertragsdetails haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Metzgerdruck wird zukünftig Teil der CBS-Gruppe, die ein führender Anbieter für Business Process Outsourcing und Digitaldruck-Dienstleistungen in Deutschland ist. Des Weiteren ist ASC über ihre Tochtergesellschaft Integra Document Management Srl. ein führender Anbieter im Dokumentenmanagement in Italien. "Die CBS Offsetdruck wird das Serviceportfolio als auch die regionale Abdeckung komplettieren und bestehenden und neuen Kunden als Full-Service- Provider dienen können", heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dem Verkauf seien der den Standort in Obrigheim sowie 37 Vollzeit- und mehr als 40 Teilzeit- und Aushilfsplätze gesichert. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der neue Eigentümer nicht übernommen.

Hintergrund > Metzgerdruck wurde 1956 von Willi Metzger in Sindelfingen gegründet. Nach dem Umzug nach Obrigheim war Metzgerdruck auf den Buchdruck spezialisiert und wuchs stetig und schnell. Nach dem frühen Tod von Willi Metzger übernahm Wolfgang Metzger das Ruder. Er führt derzeit zusammen mit der dritten Generation – Julian Metzger – das Unternehmen. Zu den Kunden zählen zahlreiche große Konzerne und mittelständische Unternehmen. Metzgerdruck erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund acht Millionen Euro. > ASC Investment ist eine Industrieholding mit Sitz in Luxemburg, spezialisiert auf Carve-out-Transaktionen und Nachfolgesituationen in Europa. 2019 hat ASC die Customized Business Services GmbH und die Integra Document Management Srl. in zwei separaten Transaktionen von der Canon-Gruppe erworben. ASC ist ein unternehmerischer Investor, der Portfoliofirmen aktiv im Tagesgeschäft unterstützt und die Entwicklung auch durch strategische Zukäufe, wie in diesem Fall die neue CBS-Offsetdruck GmbH, fördert.

Insbesondere durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die auch vor der Druckbranche nicht halt machen, fand der Investorenprozess unter erschwerten Bedingungen statt. "Auch wenn sich Metzgerdruck in einem Insolvenzverfahren befindet, war das Unternehmen grundsätzlich ein attraktives Angebot für potenzielle Erwerber", sagte Patric Naumann. "In der derzeitigen durch Corona beeinflussten Situation seien Investoren eher zurückhaltend, weil nicht alles klar kalkulierbar ist", erklärte der Insolvenzverwalter weiter.

"Ich bin deshalb froh, dass es uns unter diesen Umständen gelungen ist, innerhalb von nur knapp zweieinnhalb Monaten mit CBS Offsetdruck einen Investor zu finden, der Metzgerdruck übernimmt und weiterführt", sagte Naumann. Ein wesentlicher Anteil an diesem Erfolg habe laut Naumann die Belegschaft, die engagiert und zuverlässig weitergearbeitet und damit die Leistungsfähigkeit des Unternehmens selbst in der Krise unterstrichen habe.

Die Verantwortlichen von CBS Offsetdruck sind von ihrem Investment trotz der Umstände überzeugt. "Die Kunden wollen weiter mit Metzgerdruck zusammenarbeiten, das Unternehmen hat einen guten Ruf in der Branche und eine sehr gute technische Infrastruktur. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen in Obrigheim und werden gemeinsam das Unternehmen wieder in eine gute Zukunft führen", sagte Frederic Hierl, Geschäftsführer der ASC Investment SARL. Metzgerdruck wird dafür in den Unternehmensverbund der CBS-Gruppe eingebunden.

Die Metzgerdruck GmbH aus Obrigheim befand sich seit einiger Zeit in einem Restrukturierungsprozess, um sich besser gegen den harten Wettbewerb der Branche zu wappnen. Die Druckerei war auf einem guten Weg und das neue Konzept, das maßgeblich von dem Sanierungsspezialisten Dirk Adam, Partner der Heidelberger Sozietät Wellensiek, erarbeitet wurde, begann zu greifen. Dann aber kam der Corona-Lockdown und führte zu einem Umsatzeinbruch von 50 Prozent.

Metzgerdruck hatte deshalb Anfang April beim zuständigen Amtsgericht in Mosbach einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht hat diesem Antrag stattgegeben. Die Verantwortlichen der Druckerei wurden in der Eigenverwaltung von Dirk Adam und Henrik Schmoll, ebenfalls Partner bei Wellensiek, unterstützt. Zum vorläufigen Sachwalter bei Metzgerdruck bestellte das Gericht Rechtsanwalt Patric Naumann.

Mit Verfahrenseröffnung zum 1. Juni wechselten die Verantwortlichen bei Metzgerdruck aus strategischen Gründen in ein klassisches Insolvenzverfahren. Naumann wurde vom Amtsgericht zum Insolvenzverwalter bestellt, Dirk Adam hat die Verantwortlichen weiter im Arbeitsrecht und Vertragsrecht beraten.