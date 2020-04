Von Harald Berlinghof

Schwetzingen/Rhein-Neckar.Die Immobilienpreise in den Städten, vor allem auch in unserer Region, sind in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Doch mit dieser Preisentwicklung nach oben ist es jetzt erst einmal vorbei. Die Preise sind zum Stillstand gekommen und gegenwärtig weitgehend stabil. Was bedeutet: Sie verharren auf hohem Niveau. Und ein wichtiger Aspekt, der bei dieser Preisentwicklung eine Rolle spielt, ist der Coronavirus und seine ökonomischen Auswirkungen. "Selbstverständlich ist die Immobilienbranche betroffen von der Corona-Pandemie. Wie sich die Krise wirtschaftlich und psychologisch auswirkt, hängt auch von der Dauer der angeordneten Maßnahmen ab", betont der Schwetzinger Immobilienexperte Peter Hettenbach, Gründer des iib Instituts (Immobilien innovativ bewerten), einem unabhängigen Institut für Immobilien-Marktforschung.

Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass die Menschen gegenwärtig andere Dinge im Kopf haben, als einen Immobilienerwerb. Schutzmasken und Toilettenpapier genießen Priorität, Kurzarbeit bereitet Sorge um die Bezahlung von Mieten sowohl bei Mietern als auch bei Vermietern. Ein wirtschaftlicher Abschwung würde auch die Immobilienbranche treffen. Verständlich, dass angesichts von Kontaktsperren und der Angst vor einer weiteren Ausbreitung der Krankheit, der Hauskauf erst einmal in den Hintergrund rückt. Hettenbach erwartet deshalb, dass der Immobilienhandel in Deutschland für zwei bis drei Monate fast zum Erliegen kommen wird.

"Mutmaßlich werden wir in den nächsten Monaten Notverkäufe sehen", erklärt er. Der ein oder andere Immobilienbesitzer könnte aufgrund der Corona-Krise bei der Bedienung seiner Kredite in Schwierigkeiten kommen. "Dieser erwägt dann einen Verkauf", meint Hettenbach. Wodurch die Immobilienpreise insgesamt unter Druck geraten könnten. "Ein Preisverfall ist aber nicht zu erwarten", so Hettenbach weiter.

In der Finanzkrise 2008/2009 waren die Wohn-Immobilienpreise in Deutschland um 10 bis 15 Prozent zurückgegangen. Etwas Vergleichbares erwartet er jetzt auch. "Zahlen, Daten und Fakten anstelle von Kaffeesatzleserei sind die wirksamsten Mittel, auch in Krisenzeiten einen kühlen Kopf zu bewahren", sagt er und legt deshalb seinen Corona-Immobilienmonitor auf, der als Instrument zur Kaufentscheidung genutzt werden kann. Die Preise der Immobilien werden in Echtzeit und lokal begrenzt unter Einbeziehung der Daten des Robert-Koch-Instituts analysiert. Sowohl Käufern als auch Verkäufern soll damit eine transparente Entscheidungsgrundlage angeboten werden. "Das ist die wichtigste Voraussetzung für eine Kaufentscheidung", so Hettenbach.