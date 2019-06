Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Wenn man vom Obstbaumweg hinunterläuft, dann offenbart sich seit einiger Zeit ein imposanter Blick mit einem Motiv, das wohl wie kein zweites die Vergangenheit und die Zukunft des Burgdorfes veranschaulicht: Im Hintergrund die mittelalterliche Burg, davor glänzt das gerade fertiggestellte Verwaltungs- und Produktionsgebäude der Gelinova GmbH auf einer Fläche von rund 2750 Quadratmetern. Bürgermeister Frank Gobernatz und Gemeinderäte waren jetzt zur Besichtigung Gast.

"Wir haben hier noch keinen laufenden Betrieb", erfuhren die Besucher von Hendrik Koepff, der mit seinem Vater Peter Koepff und Helmut Burth die Geschicke der Gelinova leitet. Zunächst sei ein mindestens sechsmonatiger Probelauf geplant, bevor man in die eigentliche Produktion gehen könne. Doch eine Vorstellung, wie im Industriegebiet "Fuchslochweg" unter anderem mit einem ressourcenschonenden Verfahren Biofolie, Blattgelatine und Rollenware hergestellt werden wird, erfuhr man bereits bei einem Rundgang durch die große Halle.

Peter und Hendrik Koepff erläuterten die Produktion, stellten die "hochmodernen" Maschinen mit "Doppelschneckenextruder" und die Vielseitigkeit der Anlage vor, die erweiterbar sei. "Wir haben extra genug Platz gelassen", sagte Peter Koepff, der als "Gelatine-, Kollagen- und Kollagenhydrolysat-Fachmann" zuvor eine Einführung in die Welt der Gelatine und pflanzlicher Hydrokolloide unter anderem für Verpackungszwecke zum Besten gab. "Gelatine besitzt eine außergewöhnliche Anzahl an funktionalen Eigenschaften, die sie in sich vereint und es vielseitig einsetzbar macht."

Auch das Patent zur Herstellung von Biofolien/Blattgelatine fand Erwähnung, das Koepff damals mit andern Mitarbeitern entwickelt habe. Gelita hatte an der Nutzung aber kein Interesse und es Koepff zur Übernahme übertragen. Dass diese innovative Technik ungenutzt blieb, habe er immer bedauert. Produkte für die Kosmetik-, die Süßwaren- und Diätetikindustrie können ebenfalls auf der neuen universell einsetzbaren Anlage entwickelt werden. Unter anderem sei Kollagen, das Zwischenprodukt der Gelatineherstellung, eine Basis für Mittel zur Nahrungsergänzung und Anti-Falten-Cremes. Auch Agar-Agar, ein aus Zellwänden von Algen hergestelltes Geliermittel, das als pflanzliches Verdickungsmittel in der Lebensmittelherstellung eingesetzt wird, soll zukünftig als veganes Produkt und umweltschonende Alternative zu Kunststoff Verwendung finden.

Neben den "Produktionshallen mit Pharmaqualität" und Edelstahltüren wird ein noch einzurichtendes Labor über die Qualität der Rohstoffe und Endprodukte wachen. Wie sehr der "Wohlfühlfaktor" der Mitarbeiter eine Rolle spielt, zeigte sich bei den hellen und großzügigen Büroräumen, der Dachterrasse mit Burgblick und einem repräsentativen Raum mit Kamin für die "weltweit größte und bedeutendste Gelatine-Fachbibliothek", in der auch Ausstellungen ihren Platz finden könnten, sagte der Heidelberger. Koepff engagiert sich mit seiner Frau Karin für viele kulturelle Projekte und steuerte auch eine Spende zur 700-Jahrfeier des Burgdorfes bei, für die sich Gobernatz bedankte: "Die Gemeinde ist froh, dass Sie sich für diesen Standort entschieden haben."

"Wir freuen uns über das neuartige Verfahren und viele neue Produkte für die Industrie", meinte Hendrik Koepff, der eine mögliche Konkurrenzsituation bei überschneidenden Produkten mit der Gelita AG "sportlich" sehen würde. Peter Koepff äußerte sich detaillierter zu den Streitigkeiten mit dem Eberbacher Unternehmen. Dieser Konflikt zwischen den Familienzweigen um seinen Neffen und Hauptaktionär Philipp Koepff und ihm selbst, der mit seinen Kindern ein Drittel der Anteile hält, schwelt seit vielen Jahren (die RNZ berichtete mehrfach). Während der Bauphase in Neidenstein gab es Protestaktionen der Gelita-Mitarbeiter in Eberbach, die um ihren Arbeitsplatz aufgrund des neuen angeblichen Konkurrenzunternehmens fürchteten. Aktive Abwerbung von Personal wurde Koepff ebenfalls nachgesagt.

Vorwürfe, die Koepff mehrmals öffentlich und auch jetzt dementierte. "Die Menge an Blattgelatine, die die Gelinova aus Auslastungsgründen herstellen möchte, weil sich der Markt für die anderen, innovativen Produkte noch in einem frühen Stadium befindet, sind sehr gering und keine Konkurrenz für Gelita." Die Gelita AG glaubt sogar, dass die vom Umweltministerium und Land bewilligten Fördergelder zu Unrecht an die Gelinova GmbH geflossen sind. Die Förderung wurde bewilligt, da das Auflösen der eingesetzten Rohstoffe in dem Neidensteiner Unternehmen wasser- und energiesparend betrieben werde. Für dieses Verfahren gab es Fördergelder aus dem Umweltinnovationsprogramm in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro. "Das wurde genau und gewissenhaft überprüft", sagt Peter Koepff, und es sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass die Gelita AG Beschwerde gegen Gelinova eingereicht habe.

"Wir haben eine richtig gute Truppe hier, die gemeinsam mit uns etwas aufbauen möchte, und die dann später vergrößert wird", freuten sich die Unternehmer über das Engagement ihrer Mitarbeiter bei diesem "Start-up", das sozusagen das "Alterswerk" von Peter Koepff sei. Dessen Großvater Paul Robert Koepff hatte vor über 135 Jahren in Göppingen mit dem "Koepff’sche Gelatineunternehmen" den Startschuss für die Familiengeschichte rund um die Gelatine gegeben, die nun im Burgdorf ihre Fortsetzung finden soll.