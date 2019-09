Von Armin Guzy

Neckarsulm/Heilbronn. Gerade sind 260 junge Menschen mit ihrer Ausbildung am Audi-Standort Neckarsulm ins Berufsleben gestartet - und werden damit Teil einer großangelegten Umbaus des VW Tochter-Konzerns, dessen mögliche Auswirkungen die Belegschaft seit Monaten verunsichert. Sowohl der einschneidende Sparkurs als auch die E-Modell-Offensive, die Audi-Chef Bram Schot im März diesen Jahres angekündigt hat. Beides wird derzeit schon an den Standorten Neckarsulm und Heilbronn sichtbar.

Das laufende Geschäftsjahr erweist sich für den Audi-Konzern als herausfordernd: Im ersten Halbjahr lagen Auslieferungen, Umsatzerlöse und Operatives Ergebnis laut einer Konzernmitteilung jeweils unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. "2019 ist wie erwartet eine echte Bewährungsprobe. Wir bewegen uns in einem sehr schwierigen Marktumfeld mit vielen Belastungen und halten mit dem Audi Transformationsplan weiter konsequent dagegen", hatte Alexander Seitz, Vorstand für Finanz, China und Recht Ende Juli gesagt.

Im Ringen um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit setzt der Automobilbauer, der in der Region 17.000 Menschen beschäftigt, auf elektronische Antriebe und auch auf die Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie, bei der dem Werk in Neckarsulm eine Schlüsselrolle für den gesamten VW-Konzern einnimmt.

Aktuell stellt Audi mit dem AI:Trail bei der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt seine Vision eines elektrisch angetriebenen Offroaders vor, und auch in Heilbronn soll künftig ein Elektrofahrzeug vom Band laufen: Der Audi e-tron GT wird ab Ende 2020 mit dem Sportwagen Audi R8 in der Produktion der Audi Sport GmbH in den Böllinger Höfen gefertigt.

Aktuell werden in der R8-Produktion die baulichen Voraussetzungen für die Integration des E-Sportwagens geschaffen: Es entstehen zusätzliche Logistikhallen, auf den Karosseriebau- und Montageflächen werden hochmoderne Anlagen aufgebaut. Die Umbaumaßnahmen laufen bereits geraume Zeit, erfolgen zum Großteil im laufenden Betrieb und sollen laut Mitteilung des Konzerns im Herbst abgeschlossen.

Bis zum Herbst 2019 entstehen in den Böllinger Höfen durch zwei neue Leichtbauhallen für die Logistik insgesamt rund 10.000 Quadratmeter zusätzliche Fläche. Die neuen Hallen grenzen an der Westseite direkt an die bestehende Montage und den Karosseriebau an. "Da die Böllinger Höfe bereits in der Konzeptionsphase als Kleinserienfertigung mit innovativen und flexiblen Produktionsprozessen angelegt wurden, haben wir die besten Voraussetzungen, um neben dem Audi R8 auch den e-tron GT zu fertigen", sagt Produktionsleiter Wolfgang Schanz.

Im Karosseriebau werden der Audi e-tron GT und der Audi R8 getrennt produziert. Während sich der Karosseriebau des R8 durch ein hohes Maß an Handarbeit auszeichnet, entsteht für den e-tron GT ein eigener, hochautomatisierter Karosseriebau. Zudem wurde auf rund 4000 Quadratmeter eine komplette Zwischenebene mit Fördertechnik eingezogen.

Die Montagelinie wird für die gemeinsame Fertigung von R8 und e-tron GT erweitert. Künftig wird auch das Untergeschoss in den Böllinger Höfen für die Fertigung genutzt. Dafür werden die bestehenden Flächen um 800 Quadratmeter erweitert.

In Vorbereitung auf die Umbauten ist bereits Ende letzten Jahres ein Teil des R8-Karosseriebaus in eine Halle im Heilbronner Stadtteil Böckingen umgezogen, um Platz für die Karosseriebau-Anlagen des e-tron GT zu schaffen. Seit Januar fertigen dort rund 40 der 150 Mitarbeiter die Umfänge des Unterbaus für den Sportwagen R8.

Die Arbeitsabläufe an der Montagelinie und die zugehörigen Logistik-Prozesse werden für den e-tron GT in Neckarsulm erstmals rein virtuell erprobt. Foto: Audi

Zudem geht Audi auch in Neckarsulm neue Wege: Mittels Virtual-Reality-Brille und Controllern erproben Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen dort alle Montageabläufe komplett virtuell. Audi hat dafür eigens eine Software entwickelt. Die Technologie wird bei der Erprobung der Montageabläufe für den e-tron GT am Standort Neckarsulm erstmals eingesetzt.

Trotz der erkennbaren Innovationen und Investitionen und einer bis Ende 2025 geltenden Beschäftigungsgarantie für die beiden Standorte Ingolstadt und Neckarsulm sind viele Audi-Mitarbeiter nach den Ankündigungen ihres Konzern-Chefs aber noch immer verunsichert. Rainer Schirmer, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender in Neckarsulm, hat auf einer Betriebsversammlung mit mehr als 3200 Audi-Mitarbeitern nach Schots Ankündigung zur Sachlichkeit aufgerufen: Das Ringen um die richtigen Weichenstellungen für Audi müsse auf verlässlichen Fakten basieren, die Zukunft aller Audianer sicherstellen und verbindliche Zusagen für die einzelnen Werke liefern.

"Bevor wir bereit sind, den Gürtel enger zu schnallen", sagte Schirmer, "müssen erst mal die Fakten auf den Tisch. Unsere aktuelle Misere ist nicht von den Beschäftigten verursacht, sondern dadurch, dass die Unternehmensleitung ein klares Konzept aus den Augen verloren hat." Nach wie moniert der Betriebsrat das Fehlen einer klaren Vorstellungen zur Rolle der deutschen Audi-Standorte. Die strategischen Prioritäten des Vorstands werden von den Gewerkschaftern dahingehend interpretiert, dass die Zukunft von Audi in China liegen solle.

Für den Standort Neckarsulm fordert die Belegschaft ein realistisches Auslastungsszenario für die nächsten zehn Jahre. "Um den Standort gut aufzustellen, braucht es die Einrüstung von Elektroantrieben und ein Q-Modell", sagte Schirmer.

Audi-Personalvorstand und Arbeitsdirektor Wendelin Göbel hatte bei der Versammlung betonte, das Unternehmen und seine Beschäftigten müssten sich neuen Realitäten stellen, die auch Einschnitte mit sich bringen würden. "Wir müssen Audi zukunftssicher aufstellen, besser werden und uns verändern."