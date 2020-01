Neckarsulm. (dpa/RNZ/rl) Die Supermarktkette Kaufland gibt ihre Pläne für eine Expansion nach Australien auf. Man wolle sich angesichts einer fortschreitenden Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel in Europa auf seine dortigen Kernmärkte konzentrieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neckarsulm mit. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben uns in Australien stets willkommen gefühlt", sagte der kommissarische Vorstandsvorsitzende Frank Schumann laut Mitteilung.

Damit gibt Kaufland seine im August 2019 angekündigten Expansionspläne in Australien auf. Damals hieß es, dass die Supermarktkette weiter in Australien investieren wolle. Im südlich gelegenen Bundesstaat Victoria seien fünf Filialen bereits genehmigt gewesen, ein Verteilzentrum in Mickleham sei vorhanden und eine Kaufland-Zentrale in Melbourne geplant. Ebenso geplant waren neun Standorte, die in den Folgemonaten hinzukommen sollten.

Die Gesamtinvestition in dem australischen Bundesstart Australien wurden damals mit mehr als 300 Millionen Euro und bis zu 2400 neuen Arbeitsplätze beziffert. "Unsere Planungen zeigen, dass wir ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum in ganz Victoria anstreben. Wir freuen uns darauf, Tausende von Arbeitsplätzen und neue Möglichkeiten für lokale Unternehmen zu schaffen", teilte die Kaufland-Geschäftsleitungsvorsitzende Julia Kern noch im August mit.

Da Australien eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt sei, freute sich Kaufland darauf "mit ihr zu wachsen". Das angekündigte Ziel war es, "die Messlatte im Einzelhandel anzuheben und unseren Kunden kompromisslose Qualität im Lebensmittelhandel zu bieten", hieß es in der Pressemitteilung Ende August.

Kaufland betreibt derzeit europaweit rund 1300 Filialen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. 132.000 Menschen arbeiten für das Unternehmen.