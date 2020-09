Mannheim. (mk) Die Ankündigung des Autobauers Daimler, Diesel-Lkw in absehbarer Zeit überflüssig zu machen und stattdessen auf Batterie und Brennstoffzelle zu setzen, sorgt im Mannheimer Werk für Unruhe. Schließlich baut Daimler hier mit rund 5200 Mitarbeitern hauptsächlich konventionelle Diesel-Lkw-Motoren. "Das Thema treibt uns natürlich schon länger um", sagte Joachim Horner, Betriebsratsvorsitzender in Mannheim, am gestrigen Donnerstag auf Anfrage. Zum Glück erfolge der Umstieg ja nicht von heute auf morgen. Dennoch "müssen wir schon jetzt alles tun, um die Beschäftigung in Mannheim auf Dauer zu sichern". Der Standort müsse nach einem Wegfall der Produktion von Dieselmotoren anders ausgelastet werden, sagte er und forderte die Geschäftsführung auf, entsprechend "Ersatzprodukte nach Mannheim zu vergeben". Auch in Lkw, die mit Wasserstoff als Energiequelle oder mit wiederaufladbaren Akkus betrieben werden, stecke schließlich jede Menge Technik.

Dabei komme dem Standort Mannheim entgegen, dass hier bereits seit rund 25 Jahren das "Kompetenzzentrum emissionsfreie Mobilität" angesiedelt sei und man deshalb über viel Erfahrung verfüge. Horner erinnerte in diesem Zusammenhang zum Beispiel daran, dass bereits die Montage der Batteriepakete für den vollelektrischen Verteiler-Lkw eActros in Mannheim erfolge. Die Serienfertigung des Elektro-Lkw könnte bereits im kommenden Jahr beginnen.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte, dass die Montage der Batterie-Pakete für den serienmäßigen eActros im Kompetenzcenter für emissionsfreie Mobilität in Mannheim stattfinden werde. "Zum aktuellen Zeitpunkt ist es aber noch zu früh ist, um über Produktionsstätten von Komponenten für Brennstoffzellen-Lkw zu sprechen", sagte er.

Am Tag zuvor hatte Daimler mitgeteilt, bei seinen schweren Fernverkehrs-Lastwagen langfristig auf die Brennstoffzelle setzen zu wollen. Mit flüssigem Wasserstoff betriebene Trucks sollen künftig die klassische Langstrecke mit 1000 Kilometern und mehr abdecken und den dafür heute noch nötigen Diesel-Lkw ersetzen. Parallel dazu bringt der Konzern wie geplant auch einen komplett mit Batterie betriebenen 40-Tonner auf den Markt (eActros), der nur etwa die halbe Reichweite haben wird.

In Berlin hatte Daimler erstmals den GenH2 Truck genannten Brennstoffzellen-Lastwagens präsentiert, der in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in Serie gehen soll. Wie bei den Autos soll auch bei Daimlers Truck-Sparte die komplette Flotte spätestens 2039 CO2-neutral sein. Besonders auf der Langstrecke gibt es aber bisher keine ernsthafte Alternative zum Diesel – schwere batteriebetriebene Lastwagen schaffen die großen Entfernungen nur mit Ladestopps.