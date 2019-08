Mosbach. (pm) Vor genau 100 Jahren wurde das Mosbacher Traditionsunternehmen Elektro-Peres gegründet. Der Familienbetrieb, der auf eine bewegte Erfolgsgeschichte zurückblicken kann, feiert in diesem Jahr Geburtstag. Die 1919 von Georg Peres sen. gegründete Firma wird inzwischen in der dritten Generation von Georg Peres jun., Elektromeister und Betriebswirt des Handwerks, geführt. In all den Jahrzehnten war den Verantwortlichen wichtig, für eine fachgerechte und qualitativ hochwertige Leistung rund um die Themen Elektrotechnik, -installation und Verkauf zu stehen. Hierzu hat sich das Familienunternehmen stetig weiter entwickelt und den Wünschen der Kunden angepasst. Heute ist es über die klassischen elektrotechnischen Aufgaben hinaus in den Bereichen Datentechnik sowie Fotovoltaik tätig - und das mit Erfolg. Worauf Georg Peres jun. stolz ist.

Die 100-jährige Geschichte des Unternehmens hat mit der Firma Licht- und Kraftanlagen Peres begonnen. Die Gebrüder Karl und Georg Peres gründeten damals "Am unteren Mühlenweg 12" den Betrieb. Er entwickelte sich trotz der schwierigen Nachkriegsjahre stetig und erwarb sich durch die Mitwirkung an zahlreichen Bauprojekten schnell einen guten Ruf in der Umgebung. Nach dem Tod des Firmengründers Georg Peres 1966 und dem Übergang der Firma auf dessen Sohn Peter Peres wurden die Geschäftsräume mit dem Umzug in die Kronengasse im Jahr 1975 deutlich erweitert und der Installationsbereich Schritt für Schritt ausgebaut. Aus Sicht der Familie war es nur konsequent, dass auch sein Sohn Georg Peres jun. schon früh in die Fußstapfen seines Vaters trat und die Firma 2000 übernahm.

Mit diesem erneuten Generationswechsel wurden die Geschäftsräume in die "Alte Neckarelzer Straße" verlegt und der Betrieb in Peres Elektrotechnik umfirmiert. In dem Gebäude befinden sich nun sowohl Verkauf und Service als auch die Büroräume unter einem Dach.

Der Fokus des renommierten Familienbetriebes liegt von jeher auf Qualität und fachkundiger Beratung, so finden sich in den Verkaufsräumen auch nur Produkte namhafter Hersteller. "Unsere Kunden legen großen Wert auf Qualität und zuverlässigen Service", verdeutlicht Seniorchef Peter Peres den Grundgedanken des Unternehmens. "Das bewährt sich. Wir arbeiten aus diesem Grund mit unseren Kunden fast ausnahmslos über Jahrzehnte zusammen." Die Säulen der Firma sind nach wie vor die Fachberatung, der Verkauf und der Kundendienst.

Darüber hinaus hat Georg Peres jun. das Unternehmen in zusätzlichen Bereichen weiterentwickelt. Die Firma Georg Peres Elektrotechnik steht für Zukunft und sichere Lösungen für Gebäude. Auch auf dem Gebiet der Datentechnik erfüllt Georg Peres jun. die hohen Ansprüche der Kunden. Als Spezialist für Datenleitungen und drahtlose Datenübertragung sowie Kameraüberwachung ist er mit seinen qualifizierten Mitarbeitern auf dem neuesten Stand der Technik wie Visualisierungssysteme, Energieeffizienz sowie Batteriespeicher.

"Unsere Mitarbeiter sind die Säulen unserer Erfolgsgeschichte", verdeutlicht Georg Peres jun. So war es ihm wichtig, während der Jubiläumsfeier die Belegschaft in den Mittelpunkt zu rücken und langjährige Mitarbeiter(innen) zu würdigen. Zusammen mit Obermeister Jochen Baumgärtner und Franz Koller, Mitglied im Landesvorstand, zeichnete man Alois Fuß für 25-jährige Betriebsangehörigkeit, Andreas Groß für 19 Jahre und Uschi Schwaderer für 18 Jahre aus. "Wir sehen der Zukunft sehr positiv entgegen und sind dankbar für die gute Geschäftslage", hebt Georg Peres jun. hervor und dankt den Kunden für deren Treue.