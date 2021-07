Baden-Baden.(cab) Im Rahmen der diesjährigen Regionalkonferenz zur "Mobilitätswende" der Technologieregion Karlsruhe und der Metropolregion Rhein-Neckar wurde das Start-up-Unternehmen "Cognibit" aus München mit dem "Future Mobility Award" ausgezeichnet. Dieses bietet Algorithmen an, die autonomes Fahren im Straßenverkehr sicherer machen.

Bei der Preisverleihung sagte der Karlsruher Oberbürgermeister, Frank Mentrup, die Forschung in Sachen Automatisierung sei wichtig: "Wir brauchen aber auch Start-ups, die die Lösungen auf den Markt bringen. Denn jeder Unfall wirft das autonome Fahren in der öffentlichen Wahrnehmung zurück." Und Unfälle will das Unternehmen verhindern, indem es das Verhalten von Verkehrsteilnehmern im Umfeld selbstfahrender Autos für Testreihen simuliert. So sollen Gefahrensituationen vermieden werden, sobald sich autonome Fahrzeuge den Verkehrsraum mit Menschen im Alltag teilen.

Mit einem Sonderpreis für gesellschaftliche Relevanz wurde das Ettlinger Start-up "Routago" gewürdigt. Dieses bietet die weltweit erste barrierefreie Navigation für sehbehinderte und blinde Fußgänger an, basierend auf einer App. Darin integriert ist auch eine Erkennung von Objekten, die mit der Angabe von Entfernungen angesagt werden.