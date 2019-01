Heidelberg. Die Kommunen haben die Kritik von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zurückgewiesen, sie würden den Aufbau der Infrastruktur für schnellen Mobilfunk nicht rasch genug leisten. „Jetzt die Schuld für die Verzögerung bei den Kommunen zu suchen, ist falsch und hilft niemandem weiter“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, am Freitag gegenüber der RNZ.

„Die Kommunen haben stets ihren Beitrag geleistet und werden dies auch weiterhin aktiv tun. Klar ist aber auch, dass die Verantwortung für den Mobilfunkausbau beim Bund liegt und jahrelange Versäumnisse nicht mit dem Hinweis auf angeblich zu lange Planungszeiten auf kommunaler Ebene weggeredet werden können“, erklärte Landsberg. Es gebe keine belastbare strategische Planung im Verkehrsministerium für die Versorgung mit Zukunftsinfrastrukturen. „Wir verheddern uns sowohl beim Breitbandausbau als auch jetzt bei der Mobilfunkversorgung im Klein-Klein“, kritisierte Landsberg gegenüber der RNZ.

Das sei zum Nachteil des Standortes Deutschland, der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen. Die Kommunen unterstützten die Forderung von Verkehrsminister Scheuer nach mehr Tempo beim Aufbau einer flächendeckenden, leistungsstarken Mobilfunkinfrastruktur. „Der Vorwurf, die Kommunen würden zu lange für die notwendigen Entscheidungen brauchen, geht aber vollkommen an der Sache vorbei“, so Landsberg.

Es seien nicht die Kommunen, die den Ausbauprozess verzögerten, sondern wie bei anderen Infrastrukturprojekten die zahlreichen Vorschriften etwa im Baurecht, im Planungsrecht, im Emissionsschutzrecht oder beim Naturschutz. Scheuer müsse hier seinen Einfluss für den Abbau der Bürokratie und die Beschleunigung der Verfahren geltend machen.

Höchste Priorität sollte für den Minister haben, die für einen flächendeckenden Ausbau deutlich besser geeigneten Frequenzspektren so schnell wie möglich nutzbar zu machen, forderte er. „Dann müssen wir auch keinen Antennenwald bauen, sondern haben deutlich größere Versorgungsradien“, so Landsberg weiter.

Auch der Deutsche Städtetag wies Scheuers Kritik an den Kommunen zurück: „Nur mit der Bürgerschaft gemeinsam kann das wichtige Ziel des Mobilfunkausbaus erreicht werden. Die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern gehört zur Planung in den Kommunen fest dazu“, erklärte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. „Deshalb lässt sich die Zeit für Entscheidungen vor Ort nicht ohne weiteres verkürzen. Das weiß auch Minister Scheuer“, so Dedy. Der Ausbau des Mobilfunknetzes habe für die Kommunen große Priorität. „Und Tempo beim Ausbau will nicht nur der Bund, sondern unterstützen natürlich auch die Kommunen.“