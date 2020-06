Von Barbara Klauß

Wiesloch. In der Corona-Pandemie hat MLP-Chef Uwe Schroeder-Wildberg vor einer zu starken Einmischung des Staates gewarnt. "In der akuten Phase war beherztes staatliches Handeln durchaus angebracht", sagte er bei der virtuellen Hauptversammlung des Finanzdienstleisters am Donnerstag in Wiesloch. Doch werde es gefährlich, wenn staatliche Interventionen zu einer anhaltenden Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien führten, fügte Schroeder-Wildberg hinzu. "Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer – das hat die Geschichte schon mehrfach gezeigt."

Sorge bereitet dem MLP-Chef zudem die mit den Rettungspaketen einhergehende drastische Zunahme der Staatsverschuldung. "Diese Lasten aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen bürden wir künftigen Generationen auf." Zugleich nahm er die Verantwortlichen auch in der Wirtschaft in die Pflicht: Den einschneidenden Veränderungen in der Wirtschaft ließe sich nicht allein mit Milliardensummen begegnen. "Vielmehr kommt es auf unternehmerisches Handeln an, das geprägt ist von einer hohen Leistungs- und Innovationsbereitschaft."

MLP sieht er trotz aller Herausforderungen auf einem guten Weg durch die Krise, wie er den rund 90 Aktionären sagte, die die virtuelle Hauptversammlung live im Internet verfolgten. Da das Unternehmen frühzeitig auf Digitalisierung gesetzt habe, gab es seinen Angaben nach – etwa dank Videoberatungen – kaum Einschränkungen im Geschäftsbetrieb. So mussten Finanzvorstand Reinhard Loose zufolge auch keine MLP-Mitarbeiter in Kurzarbeit.

In den vergangenen Jahren sei das Unternehmen konsequent umgebaut und breit aufgestellt worden, erklärte Schroeder-Wildberg. Das komme ihm nun zugute. "MLP ist heute stabiler und besser für die Zukunft gerüstet als je zuvor." Dennoch musste der Finanzdienstleister aufgrund der Pandemie im April seinen Ausblick senken und erwartet nun für 2020 ein Ergebnis vor Zinsen und Steueren (EBIT) von 34 bis 42 Millionen Euro – unter der Annahme, dass sich die Rahmenbedingungen ab dem dritten Quartal wieder verbessern und normalisieren. Für das abgelaufenen Geschäftsjahr, das Schroeder-Wildberg als ein sehr gutes und erfolgreiches bezeichnete, zahlt MLP eine Dividende von 21 Cent pro Aktie – nach 20 Cent im Vorjahr.

Mit Blick auf die Zukunft erklärte der MLP-Chef, die Saat für das Wachstum sei gesät – und zwar sowohl in den verschiedenen Beratungsfeldern als auch in der Immobilienentwicklung und im Ausbau des Hochschulbereichs.

Deshalb sei sich die Unternehmensleitung sicher, "dass wir MLP in den kommenden drei Jahren auch beim Ergebnis auf die nächste Ebene heben". Für 2022 rechnet MLP mit einem EBIT von 75 bis 85 Millionen Euro. "Das ist ambitioniert, keine Frage", sagt Schroeder-Wildberg. "Aber das soll auch so sein."