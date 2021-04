Von Matthias Kros

Wiesloch. Nachdem sich die Versicherung HanseMerkur gegen offensichtlichen Widerstand bei dem Finanzdienstleister MLP eingekauft hat, bemühten sich die Hamburger am Freitag um eine Beruhigung der Lage: "Es handelt sich für uns um eine reine Finanzbeteiligung, von der wir uns eine attraktive Dividende versprechen", erklärte eine Sprecherin der HanseMerkur auf Anfrage in Hamburg. "MLP ist ein Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell."

Am Mittwoch hatte die HanseMerkur per Pflichtmitteilung an die Börse darüber informiert, eine Beteiligung von 10,03 Prozent der Stimmrechte an MLP erworben zu haben. Die Wieslocher hatten sich über den Schritt irritiert gezeigt und setzten "um jeglichen Anschein potenzieller Interessenkonflikte in der Kundenberatung zu vermeiden" die Produktpartnerschaft mit der HanseMerkur bis auf weiteres aus. Andernfalls hätte man jeden Neukunden auf die bestehende Beteiligung hinweisen müssen. So ist es für Versicherungsmakler bei Beteiligungen von mehr als 10 Prozent gesetzlich vorgeschrieben.

Man habe Hanse Merkur darauf hingewiesen, wie wichtig MLP die Unabhängigkeit von Produzenten sei, hatten die Wieslocher gesagt. Das ließ die HanseMerkur aber offensichtlich unbeeindruckt. Schließlich hätte die Versicherung ja auch knapp unterhalb der 10-Prozent-Marke bleiben können und hätte auf diese Weise den sich anbahnenden Ärger vermieden. Aufklärung in diesem Punkt gab es am Freitag keine: "Über Finanzbeteiligungen äußern wir uns grundsätzlich nicht öffentlich", sagte die Sprecherin. "Insofern kommentieren wir Handlungen der MLP uns gegenüber auch nicht."

Mit der aktuellen Beteiligung von 10 Prozent kann die HanseMerkur formal noch keinen Einfluss auf die Geschicke der MLP nehmen. Erst ab 25 Prozent ist eine sogenannte Sperrminorität erreicht, mit der ein Aktionär wichtige Entscheidungen blockieren kann.

Eine unerwünschte Übernahme der MLP durch die HanseMerkur ist aus heutiger Sicht aber nicht zu erwarten. Dagegen steht schon die Gründerfamilie Lautenschläger, die knapp 30 Prozent der Anteile hält. Erst kürzlich hatte Manfred Lautenschläger gegenüber der RNZ gesagt, dass es ihm nicht einfalle, diesen Anteil zu verkaufen.

MLP verfüge über eine stabile Aktionärsbasis mit der Gründerfamilie Lautenschläger und den langfristig engagierten Versicherern Allianz und Barmenia, sagte am Freitag auch ein Firmensprecher. MLP hat vor 13 Jahren bereits einen Übernahmeversuch durch den Versicherungskonzern Swiss Life abgewehrt. Schon damals war das Hauptargument gewesen, dass die eigene Unabhängigkeit das Erfolgsrezept von MLP sei.

Update: Freitag, 23. April 2021, 20.20 Uhr

HanseMerkur verdoppelt Anteil

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP setzt mit sofortiger Wirkung die aktive Vermittlung der Versicherungsprodukte der HanseMerkur-Gruppe aus. Damit unterstreiche man die Bedeutung der Unabhängigkeit im eigenen Geschäftsmodell, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wiesloch überraschend mit.

Hintergrund ist die am selben Tag veröffentlichte Beteiligung der HanseMerkur-Gruppe an der MLP SE in Höhe von 10,03 Prozent der Stimmrechte. Über diese hatte die Versicherungsgruppe mit Sitz in Hamburg in einer Pflichtmitteilung an die Börse informiert. HanseMerkur stellt dabei zwar klar, dass es sich bei dem Kauf der MLP-Anteile um eine Finanzinvestition handele, "die letztlich dem Erzielen von Handelsgewinnen diene". Innerhalb der nächsten 12 Monate sei aber geplant, gegebenenfalls "weitere Aktien zum Ausbau der Finanzinvestition zu erwerben". Und schließlich sei auch eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen angestrebt, "wenn und soweit dies sinnvoll zur Förderung der finanziellen Ziele erscheint". Auch einen Einfluss auf die Dividendenpolitik schloss der Versicherer nicht aus.

HanseMerkur hatte schon zuvor rund fünf Prozent der MLP-Anteile besessen. Die bundesweit tätige, unabhängige Versicherungsgruppe beschäftigt knapp 2200 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr fast zwei Milliarden Euro an Beitragseinnahmen. Dabei ist die HanseMerkur ist ein sogenannter "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" und damit nicht Investoren, sondern den eigenen Mitarbeitern und Kunden verpflichtet.

Für die Wieslocher MLP ändert sich durch eine solche Beteiligung das eigene operative Geschäft: In Folge des Überschreitens der 10-Prozent-Schwelle müsse man seinen Neukunden – wie für Versicherungsmakler gesetzlich vorgeschrieben – zukünftig im Rahmen der schriftlichen Kundeninformation auf die Beteiligung der HanseMerkur-Gruppe hinweisen, teilte MLP mit. "Um jeglichen Anschein potenzieller Interessenkonflikte in der Kundenberatung zu vermeiden", setze MLP die Produktpartnerschaft deshalb bis auf weiteres aus.

Die Unabhängigkeit von den Versicherungskonzernen sei ein elementarer Bestandteil des MLP-Geschäftsmodells, hieß es schließlich. Diese biete entscheidenden Mehrwert für Kunden, Berater und Anteilseigner, glaubt MLP. Als Versicherungsmakler lege man für die Aufnahme von Produkten in das Portfolio und die Auswahl in der Beratung klar definierte Qualitätskriterien zugrunde, die sich am Bedarf der MLP-Zielgruppe orientierten. Darauf habe MLP auch die HanseMerkur-Gruppe hingewiesen. Warum die Hamburger Versicherungsgruppe trotzdem investierte und damit die Zusammenarbeit riskierte, blieb am Mittwoch offen.

Der Fall weckt Erinnerungen an das Jahr 2008 als die Schweizer Versicherung Swiss Life auch dank dem AWD-Gründer Carsten Maschmeyer an größere Anteile an MLP kam und in der Folge sogar eine Übernahme versuchte. MLP-Gründer Manfred Lautenschläger hatte sich Anfang des Jahres in einem Gespräch mit der RNZ an den Fall erinnert und betont, dass schon damals die Unabhängigkeit das Erfolgsrezept von MLP gewesen sei. "Wenn eine Versicherungsgesellschaft die Mehrheit an einem Makler wie uns besitzen würde, wie es der Plan der Swiss Life war, kann dieser kaum behaupten, er sei weiterhin unabhängig von diesem Produktgeber", hatte Lautenschläger gesagt.