Von Barbara Klauß

Heidelberg. Es wird mehr Insolvenzen geben, meint Insolvenzverwalter Henrik Schmoll, Partner der Heidelberger Kanzlei Wellensiek – bei der gerade in Zeiten der Corona-Krise besonders viele Anfragen eingehen, wie Schmoll im RNZ-Interview erklärt.

Herr Schmoll, mit welchen Anliegen wenden sich die Unternehmen denn gerade an Sie?

Es gibt Anfragen von Unternehmen, die Unterstützung wünschen bei einer Sanierung oder Restrukturierung. Andere wollen wissen, wie sie einen Antrag auf Kurzarbeitergeld stellen. Für viele ist es das erste Mal, dass sie sich mit solchen Thema beschäftigen müssen.

Und natürlich rechnen wir auch mit zunehmenden Insolvenzverfahren. Wobei der erste große Schwung mit einem neuen Gesetz, das am 1. März in Kraft getreten ist, erst einmal vermieden werden konnte. Vor allem, weil die Insolvenzantragpflichten ausgesetzt worden sind. Auch dazu erreichen uns viele Anfragen.

Aus welchen Branchen kommen die Unternehmen, die sich jetzt melden?

Das ist die ganze Bandbreite: Automobilzulieferbetriebe, die schon immer mit engen Margen zu kämpfen hatten, aber auch florierende Gastronomiebetriebe, die sich bisher keine Sorgen machen mussten. Sie müssen nun damit umgehen, dass ihr Umsatz von heute auf morgen von 100 auf 0 zurückgegangen ist. Außerdem melden sich Unternehmer aus Branchen, die zwar nicht von einem Totalausfall betroffen sind, aber dennoch einen Umsatzrückgang von 50 oder 60 Prozent haben, etwa Druckereien. Solche Betriebe müssen sich überlegen: Wen können wir in Kurzarbeit schicken? Geht das technisch überhaupt? Diese Krise trifft alle Betriebe unterschiedlich.

Gibt es denn jetzt im Moment schon Insolvenzen?

Teilweise gibt es schon Insolvenzen, die durch die Krise bedingt sind. Aber wir gehen davon aus, dass sich einige Unternehmen – mit den staatlichen Hilfen, die sinnvollerweise in die Wege geleitet wurden – noch eine gewisse Zeit behaupten können. Allerdings müssen diejenigen, die jetzt KfW-Kredite bekommen, diese irgendwann auch wieder zurückzahlen. Ob es dann in allen Fällen möglich sein wird, diese zusätzliche Belastung zu schultern, ist fraglich. Gerade bei Unternehmen, deren Marge ohnehin dünn oder deren wirtschaftliche Situation vor Corona schon angespannt war. Das kann dann der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt – und bis ins nächste Jahr zu Insolvenzverfahren führen, die durch die Corona-Krise ausgelöst worden sind.

Sie haben die Maßnahmen der Bundesregierung angesprochen. Wie würden Sie diese bewerten?

Ich habe schon das Gefühl, dass die Bundesregierung versucht, mit Augenmaß zu handeln – und dass ihr das auch gut gelingt. Klar ist, dass sich die Wirtschaft – zumindest in den Branchen, die wieder hochfahren dürfen – über die ersten Lockerungen freut. Und es ist auch verständlich, dass die gastronomischen Betriebe Perspektiven fordern. Laut Verband Dehoga stehen dort bis zu 70.000 Betriebe auf der Kippe. Allerdings kann nicht alles auf einen Schlag gehen.

Wirtschaftsminister Altmaier hat Mitte März gesagt, dass wegen Corona niemand seinen Job verlieren werde. War das nicht voreilig?

Ich glaube, Herr Altmaier wusste zu dem Zeitpunkt bereits, dass sich das womöglich nicht ganz halten lassen würde. Aber es ist auch eine Aufgabe der Politik, in solchen Krisenzeiten Hoffnung zu verbreiten.

Und die Hilfspakete der Regierung – sind das die richtigen Mittel?

Sie sind sicherlich sinnvoll. Zumal ja das Paket noch ein bisschen weiter aufgeschnürt wurde.

"Wir rechnen mit mehr Insolvenzverfahren"

Es gibt Diskussionen darüber, inwieweit bei systemrelevanten Unternehmen Verstaatlichungen sinnvoll wären. Wie sehen Sie das?

Wir sind in einer absoluten Ausnahmesituation, wie sie dieses Land seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat. Zumindest müssen solche Diskussionen zulässig sein. Ich persönlich würde sagen, dass eine staatliche Beteiligung in dem einen oder anderen Einzelfall sinnvoll ist, um Unternehmen zu erhalten. Dann muss allerdings auch ein Szenario aufgezeigt werden, wie man diese staatlichen Beteiligungen wieder zurückführt.

Auch wenn es erste Lockerungen gibt – wir sind nun seit Wochen im Shutdown. Wie lange hält die Wirtschaft diesen Zustand noch aus?

Das ist in jedem Unternehmen und in jeder Branche anders. Wenn allerdings in Schlüsselindustrien wie in der Chemie- oder Automobilindustrie, die hunderttausende Arbeitnehmer beschäftigen, dauerhaft Lieferketten unterbrochen sind und keine Produktion mehr möglich ist, wird sich die Situation noch einmal deutlich verschärfen. Das sehe ich im Moment aber so noch nicht. Dafür müsste noch einmal eine neue Infektionswelle kommen, die zu weiteren und dauerhafteren Shutdowns führt. Ich hoffe, dass uns das erspart bleibt.

Beim Stichwort Lieferketten spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle.

Man muss sehen, dass Deutschland eine Exportnation ist. Auch wenn wir wieder in der Lage sind, bei uns die Produktion hoch zu fahren, brauchen wir den Absatzmarkt im Ausland. Jemand muss die Produkte kaufen. Das kann zu Spätfolgen führen, die wir heute noch nicht abschätzen können.

Bei allen negativen Folgen – gibt es auch etwas, was Unternehmen aus dieser Krise lernen können?

Viele überlegen, was sie künftig ändern müssen. Das fängt bei Lieferabhängigkeiten aus dem Ausland an. Manche denken darüber nach, ob es wirklich sinnvoll ist, alles in sogenannten Niedriglohnbereichen anzusiedeln, um ein paar Euro fünfzig zu sparen. Ich glaube, dass da – notwendigerweise – ein Umdenken stattfinden wird. Zudem wächst die Erkenntnis, dass man die Digitalisierung weiter voranbringen muss. Viele sehen jetzt, dass man nicht jede Reise erforderlich ist und Dinge auch telefonisch oder in einer Videokonferenz besprochen werden können.

Sind Sie angesichts der wirtschaftlichen Situation in Sorge?

Wir sind auf jeden Fall in Sorge. Das ist eine sehr schwere Krise und ein Thema, das uns wahrscheinlich noch die nächsten Monate und Jahre begleiten wird. Allerdings glaube ich, dass Deutschland besser aufgestellt ist als andere, und gute Steuerungsinstrumente hat, um so eine Krise bestmöglich zu bewältigen – wie etwa das Kurzarbeitergeld. Zudem ist es sicherlich hilfreich, dass die Bundesregierung nicht polemisch reagiert, sondern mit einer gewissen Sachlichkeit.

Ich glaube zumindest heute noch daran, dass es Deutschland gelingen wird, die Folgen dieser Krise besser und schneller zu verarbeiten als andere.