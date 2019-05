Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Das war eine höchst mühsame Angelegenheit", erinnert sich Bernd Scheifele, heute Vorstandschef von HeidelbergCement, an die Zeit der Entstehung der Phoenix Pharmahandel AG. Vor 25 Jahren schlossen sich vier Pharmagroßhändler zusammen und bildeten den heutigen deutschen Marktführer Phoenix mit Sitz in Mannheim. "Das war ein Clash of Cultures", erläutert der gelernte Wirtschaftsanwalt Scheifele.

Nach einem erfolgreichen ersten Geschäftsjahr unter Inhaber Adolf Merckle, wurde Scheifele zum Vorstandschef bestellt. Seine primäre Aufgabe: Die vier Einzelunternehmen und ihre Firmenkulturen zu einem schlagkräftigen Unternehmen am Pharmamarkt zu formen. Das Zentrum des neuen Pharmagroßhändlers bildet die damals bereits in Mannheim ansässige Ferdinand Schulze GmbH.

"Dort herrschte das Selbstverständnis des Technologieführers, wo man sich als die Mercedes-S-Klasse der Branche empfand. Und auf der anderen Seite hatten wir drei Aktiengesellschaften, die, auch aufgrund von Managementfehlern, schlechter da standen", schildert er die Situation der Gründungszeit. Es war eine mühsame Angelegenheit mit unzähligen Besprechungen, erzählt er bei einer Jubiläumsveranstaltung der Firma. Es galt, vier Unternehmen, die alle in den roten Zahlen steckten, zusammenzuführen. Nach dem Zusammenschluss hatte man in Deutschland einen Marktanteil von 30 Prozent und war damit Marktführer unter den Pharmagroßhändlern. Es ging aufwärts mit Phoenix.

Nach elf Jahren übernimmt im Jahr 2005 Reimund Pohl die Geschäfte. Und er erweist sich als guter Kapitän in stürmischer Zeit. 2008 gerät das Unternehmen unverschuldet in die Turbulenzen der Welt-Finanzkrise. "Das Geschäftsmodell hat gestimmt, wir waren ein voll funktionierendes Unternehmen. Aber Hersteller, Banken und Versicherer stellten sich gegen uns. Das war extrem schwierig, aber wir haben es geschafft", sagt er.

Schon 1998 begann ein anderer Geschäftszweig bei Phoenix. Mit dem Erwerb zweier britischer Pharmagroßhändler kamen die ersten eigenen Apotheken und damit der Einstieg ins Einzelhandelsgeschäft. Die ersten eigenen Apotheken der Marke Benu eröffnet man 2012 in den Niederlanden. Heute betreibt Phoenix in 14 europäischen Ländern über 2500 eigene Apotheken.

2014 übernimmt Oliver Windholz den Vorstandsvorsitz. Phoenix wandelt sich zunehmend vom reinen Pharmagroßhändler zum integrierten Gesundheitsdienstleister. Die Firma bildet die Schnittstelle zwischen Pharmahersteller und Verbraucher. Mit der Gründung der Tochtergesellschaft TransMed nimmt Phoenix auch das Liefergeschäft in die eigenen Hände. Die etwa 150 Mannheimer Lieferfahrzeuge beliefern vom Neckarauer Gewerbegebiet aus Apotheken und medizinische Einrichtungen zwischen Baden-Baden, Kaiserslautern, Heilbronn und Darmstadt. Am Standort Mannheim beschäftigt Phoenix etwa 800 Mitarbeiter, europaweit sind es 37.000.

In Deutschland gibt es 20 Phoenix-Vertriebszentren. Im Mannheimer Zentrallager und Vertriebszentrum liegen rund 100.000 medizinische Artikel. Dort arbeiten etwa 200 Menschen in zwei Schichten, um die Belieferung der Apotheken in der gesamten Region sicher zu stellen. Ohne die Automaten, welche die Bestellungen zusammen stellen, stünden sie allerdings auf ziemlich verlorenem Posten. Wie von Geisterhand gesteuert laufen grüne Kisten auf Rollenbändern. Im exakt richtigen Augenblick fallen Tablettenschachteln oder Tropfenfläschen in die Kunststoffkisten. Die Fehlerquote ist verschwindend gering. Denn die Geisterhand ist ein computergesteuertes Komissionierungssystem. Alle Medikamente werden vermessen und verwogen, am Ende einer Zusammenstellung weiß der Computer, wie schwer die bepackte Kiste sein darf. Bei einer Abweichung vom Sollgewicht wird die Kiste aussortiert.