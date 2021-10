Von Gaby Booth

Mannheim. Toilettenpapier und Taschentücher aus Stroh – Essity macht es möglich. Der schwedische Konzern hat in eineinhalb Jahren Bauzeit am Standort Mannheim-Waldhof eine Produktionsstätte gebaut, die bisher einmalig ist für den Prozess der Hygienepapierherstellung. 35.000 Tonnen an Zewa, Tempo, Tork oder Tena werden hier künftig jährlich produziert. 40 Millionen Euro hat Essity in die Anlage investiert und 25 neue Arbeitsplätze geschaffen. An dem Produktionsstandort arbeiten insgesamt rund 2000 Beschäftigte.

Bei dem Stroh handelt es sich wohlgemerkt um landwirtschaftliche Reststoffe, nicht um Lebensmittel. Das Unternehmen setzt dafür Weizenstrohreste aus der heimischen Landwirtschaft ein, die in der Qualität dem bisher genutzten Frischfaserzellstoff aus Holz vergleichbar sind. "Heute ist ein großer Tag für Essity", stellte Magnus Groth, Vorstandsvorsitzender von Essity, beim Start der neuen Anlage fest. Mit dem neuen Verfahren sei ein Riesenschritt auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufgesellschaft gelungen, in der nichts vergeudet werde.

Die neue Strohzellstoff-Fabrik erstreckt sich auf 8000 Quadratmetern über mehrere Gebäude und ist quasi eine Fabrik in der Fabrik: Vom Lagerplatz aus wird das Stroh über ein großes Förderband zunächst in den sogenannten Bleichturm transportiert. Hier wird das Stroh in verschiedenen Reaktionsbehältern in seine Bestandteile aufgeschlossen, aufgehellt, gereinigt und dann im sogenannten Zellstoffturm gesammelt. Der fertige Zellstoff wird dann in flüssiger Form direkt zu den Papiermaschinen gepumpt. Die Ablauge, das sogenannte Lignin, das als Nebenprodukt während der Zellstoff-Produktion anfällt, wird in einer neuen Eindampfanlage konzentriert. Es kann später industriell weiterverwertet werden.

Dass die Wahl für die 40 Millionen-Investition auf Mannheim gefallen ist, hat Groth zufolge mehrere Gründe: Zum einen steht hier die größte Fabrik des Essity-Konzerns in Europa, die in den vergangenen Jahren immer "effizienter und nachhaltiger" geworden ist. Außerdem stärke man so den Traditionsstandort in Mannheim, der 1984 als Zellstofffabrik Waldhof gegründet wurde.

In der langen Geschichte des Unternehmens wechselten die Firmennamen mehrfach. 1925 wurde die Marke Zewa eingetragen, die noch heute in Mannheim produziert wird. Im Jahr 1970 fusionierte die Zellstofffabrik mit den Aschaffenburger Zellstoffwerken zu den Papierwerken Waldhof-Aschaffenburg (PWA). 1995 erwarb die schwedische Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA die Mehrheit an PWA und baute die Hygieneproduktion weiter aus.

Im April 2017 beschlossen die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung der SCA, das Unternehmen aufzuteilen. Hierbei spaltete SCA seinen größten Geschäftsbereich mit Hygieneprodukten als Essity ab. Der Firmenname setzt sich eigenen Angaben zufolge aus den beiden Wörtern "Essentials" (Wesentliches) und "Necessities" (Notwendigkeiten) zusammen.

Die global agierende Unternehmensgruppe entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Hygienepapiere für Endverbraucher. Darüber hinaus Körperpflegeprodukte für Babypflege, Inkontinenzprodukte, medizinische Produkte. Mannheim ist einer von sechs Produktionsstätten in Deutschland. Hier werden die Marken Tork, Zewa, DANKE hergestellt. Das Werk gehört mit zu den größten Arbeitgebern der Region. Hier befindet sich auch ein Verwaltungsstandort. Deutschlandweit arbeiten rund 4600 Mitarbeiter für Essity, weltweit sind es 46.000.

Nun also betritt das Unternehmen in Mannheim noch mal Neuland: "Wir sind als erstes Unternehmen der Branche technologisch in der Lage, einen Zellstoff aus alternativen Fasern herzustellen", hatte Roger Schilling, Werkleiter von Essity, bei der Ankündigung vor einem Jahr gesagt. Erstmals werde Weizenstroh zur Zellstoffgewinnung für den hochwertigen Tissue-Bereich angewendet. "Die Kunden werden keinen Unterschied bemerken, die Produkte aus Strohzellstoff sind ebenso weich, weiß und stark wie Zellstoff aus Holzfasern", versicherte Roger Schilling. "Das ist etwas Neues, da steckt viel Entwicklungsarbeit drin."