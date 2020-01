Mannheim. (mk) Wolfgang Heer (63), Vorsitzender des Vorstands der Mannheimer Südzucker AG, tritt zurück. Das teilte der größte Zuckerhersteller Europas am Mittwoch Abend überraschend mit. Sein Vorstandsmandat wäre regulär erst am 28. Februar 2021 ausgelaufen. Heer habe sein Amt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt, hieß es. Der Aufsichtsrat habe ihm für seine langjährige, engagierte Tätigkeit in der Leitung des Unternehmens gedankt.

Zum neuen Vorstandsvorsitzenden hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. März 2020 Niels Pörksen (56) bestellt. Er werde insbesondere für die Ressorts Strategie, Verkauf, IT und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sein. Pörksen ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Regionen und Märkten in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig, unter anderem bei BASF, Nordzucker und seit 2014 beim weltweit agierenden Pflanzenschutzunternehmen Nufarm. Er bringe umfassende Führungserfahrung insbesondere in der Marktbearbeitung und in der strategischen Unternehmensausrichtung mit, heißt es in einer Mitteilung.

Südzucker leidet schon seit längerem unter dem Preisverfall in der Branche. Der Konzern hatte deshalb bereits angekündigt, in Europa fünf Zuckerfabriken zu schließen. Auch an zwei Standorten in Deutschland läuft derzeit zum letzten Mal die Rübenverarbeitung. 400 Stellen gehen dadurch insgesamt verloren, für die beiden deutschen Fabriken gibt es bereits einen Sozialplan. Weitere 300 Jobs sollen noch in der Verwaltung wegfallen, auch in der Zentrale in Mannheim, wo Südzucker etwa 500 Mitarbeiter beschäftigt.

Ende des vergangenen Jahres hatte sich die Lage aber merklich aufgehellt, die Zuckerpreise und der Aktienkurs stiegen an. Dennoch hatte Südzucker Mitte Januar nach den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2019/20 überraschend einen Verlust von rund 35 Millionen Euro präsentiert.