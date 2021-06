Von Gaby Booth

Mannheim. Der Mensch verbringt etwa ein Viertel seines Lebens im Bett. Der eine mehr, der andere weniger. Während der Matratze beim Kauf allgemein recht viel Aufmerksamkeit gewidmet wird, weil ihre Beschaffenheit für den Rücken wichtig, spielt die Qualität der Bettwäsche meist eine untergeordnete Rolle. Hübsch soll sie sein, preisgünstig. Aber absorbierend und nachhaltig? Zwei junge Existenzgründer aus Mannheim, die in der Endphase ihres Studiums an der Goethe Universität Frankfurt stecken, haben sich intensiv mit dem Zusammenhang von Bettwäsche und erholsamen Schlaf beschäftigt. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Qualität und Beschaffenheit von Kopfkissen- und Deckenbezug eine entscheidende Rolle spielt, und haben ein Geschäftsmodell entwickelt. "hig & chic" heißt die Marke, die den Anspruch hat, gleichzeitig chic und umweltschonend produziert worden zu sein. Tom Gärtner (23) und Matthias Kühr (22) studieren zwar Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt, haben sich aber jetzt schon für die Selbstständigkeit entschieden. Und weil das Startkapital aus eigener Schatulle nicht reichte, nutzten die beiden das Konzept Crowdfunding. Im April 2019 gingen sie an den Start, im Oktober desselben Jahres hatten sie sogar ein Drittel mehr Kapital als sie brauchten.

Die beiden jungen Mannheimer sind seit der Grundschulzeit befreundet, wohnen in Dachwohnungen und litten in den heißen Sommern unter Schlaflosigkeit. Auf der Suche nach dem Stoff, der die Schläfer weniger zum Schwitzen bringt und gleichzeitig umweltfreundlich produziert wird, konzentrierten sie sich bald auf Eukalyptusbäume. Nicht die in Australien wachsenden Eukalyptusbäume, die Koalas als Futterqelle lieben, sondern auf die Plantagen in Österreich, Spanien und Portugal. Und sie stellten fest, dass bei der Herstellung der Eukalyptusfasern 95 Prozent weniger Wasser nötig ist als für die Herstellung von Baumwollfasern, die häufig Grundlage für Bettwäsche sind. Zudem kommen die robusten Eukalyptusbäume ohne Dünger und Pestizide aus.

Hintergrund Wechseln ist Pflicht: Dass man Bettwäsche regelmäßig wechseln muss, ist allgemein bekannt. Jede Nacht verliert der Körper schließlich viel Schweiß und Hautschuppen. Laut Statistischem Bundesamt wechseln die Deutschen ihr Bettzeug im Durchschnitt etwa alle 2 bis 3 Wochen. Ein Fünftel der 1049 Befragten tauschen ihr Bettwäsche sogar nur alle 4 Wochen. So oft wird empfohlen: Die National Sleep Foundation empfiehlt allgemein: Kopfkissenbezüge: jede Woche, Bettdeckenbezüge und Laken: alle 2 bis 4 Wochen, Bettdecken: alle 2 bis 3 Monate, Kopfkissen und Matratzenbezug: alle 4 bis 6 Monate. rnz

Mit diesem Wissen begann ihre Suche nach geeigneten Produzenten und Lieferanten. "Wichtig war für uns, dass die Bedingungen stimmten", betont Tom Gärtner. Auf der Fachmesse Heimtextil in Frankfurt kam man mit Ausstellern aus Israel in Kontakt, hatte ein gutes Gefühl und die Produktion in einer Weberei in der Nähe von Tel Aviv konnte beginnen. Inzwischen ist der Handel über den Online-Shop von "hig & chic" gut angelaufen. Wenn auch zwischendurch ausgebremst durch die Corona-Pandemie. Die Jungunternehmer machten aus der Not eine Tugend und stiegen auf die Herstellung von Masken um. Selbstverständlich aus Eukalyptusfasern.

Aktuell gibt es Pläne, die Bettwäsche in Portugal weben zu lassen, parallel zu den israelischen Geschäftspartnerschaften. Außerdem soll ein Büro in Mannheim aufgebaut werden, ein Lager gibt es bereits. Neben den beiden Gründern Tom Gärtner und Matthias Kühr kümmern sich drei Teilzeitkräfte um den Vertrieb über den Online-Shop und das Marketing. Beim Design gibt es kein Schnick-Schnack. Die beiden setzen auf die klassischen Farben Tiefblau, Salbei, Grau und Weiß. Keine Synthetikknöpfe, sondern robuste Knöpfe aus der Steinnusspalme und keine Synthetikfäden, das versteht sich von selbst. Wer nicht zufrieden ist mir der zugesandten Ware, bekommt die Möglichkeit, diese im Schlaf zu testen und zu waschen. Zurückgesendete Bettwäsche wird gespendet.

"Unsere Bäume stammen aus nachhaltigen, biodiversem Anbau in Europa, nicht aus bedrohten Ur- oder Primärwäldern, wo Koalas leben", erklärt Tom Gärtner. Die Anbauflächen in den europäischen Ländern mit Eukalyptusplantagen seien zudem nicht für die Herstellung von Lebensmitteln geeignet. Vor Ort wird das Holz zerkleinert und aufgeweicht, die Fasern aus dem Holz herausgelöst. "Wir arbeiten nur mit Produzenten zusammen, die neben hoher Qualität vor allem auch ökologische und soziale Standards gewährleisten", so Gärtner. In Österreich wird das Garn verarbeitet, in einem Betrieb nahe Tel Aviv zu Bettwäsche gewebt. Parallel dazu auch schon bald in einer Weberei in Portugal. "Wir sind in Gesprächen", so Gärtner.

Der aus Eukalyptusholz hergestellte Stoff heißt Tencel und wird aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Aufgrund seines von Natur aus schnellen Wachstums, braucht Eukalyptus keine künstliche Bewässerung und keine Pestizide. Im Vergleich zur Herstellung von Baumwolle wird deutlich weniger Wasser verbraucht. Zudem ist der Stoff wesentlich atmungsaktiver als Baumwolle, absorbiert Feuchtigkeit deutlich besser und gibt sie direkt wieder an die Umgebung ab.

Die Existenzgründer von "hig &chic" denken schon an eine Erweiterung ihres Textilangebots wie Laken, Decken für den Wohnbereich. Doch erst einmal muss sich die Situation nach der Corona-Zeit stabilisieren.