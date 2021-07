Mannheim. (mk) Die IG Metall erhebt schwere Vorwürfe gegen das Autohaus Kohlhoff in Mannheim-Käfertal. Die Geschäftsführung habe allen Beschäftigten, die Anfang Juni an einem rechtmäßigen Warnstreik der IG Metall im Rahmen der laufenden Tarifrunde im Kfz-Handwerk Baden-Württemberg teilgenommen hätten, kein tarifliches Urlaubsgeld gezahlt und damit gegen geltendes Recht verstoßen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Mannheim mit. Thomas Hahl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, sprach in diesem Zusammenhang von einer "absoluten Frechheit". Jede Maßregelung von Arbeitnehmern im Zusammenhang mit der Beteiligung an rechtmäßigen Aktionen und Warnstreiks bei einer Tarifrunde sei verboten. Er forderte die Geschäftsführung auf, das Urlaubsgeld umgehend nachzuzahlen.

Am Mittwoch habe es eine Solidaritätskundgebung der IG Metall mit rund 80 Teilnehmern aus verschiedenen Metall-Betrieben gegeben, teilte die Gewerkschaft weiter mit. Hahl: "Wir stehen hinter der Belegschaft und fordern den Geschäftsführer auf, geltendes Recht, Mitbestimmung und Tarifverträge einzuhalten."