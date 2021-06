Von Harald Berlinghof

Mannheim. Sie krabbeln, stechen, beißen und verderben Nahrungsmittel. Die sechs- und achtbeinige Armada an Schädlingen profitiert vor allem von menschlichen Behausungen. Andere flitzen um die Ecken und verschwinden blitzschnell bei Gefahr in ihrem Bau. Ratten und Mäuse zählen zu den klügsten und häufigsten Schädlingen im menschlichen Umfeld. Und dann gibt es da noch die geflügelten Schädlinge, die sich mit ihrer unschönen, chemisch aggressiven und kontaminierten Hinterlassenschaft nur wenige Freunde machen.

Schon der österreichische Liedermacher Georg Kreisler besang mit "Gehn wir Tauben vergiften im Park" dieses Problem auf bitterböse Art und Weise. Doch Tauben vergiften dürfen nur Leute mit einer Lizenz zum Töten. Schädlingsbekämpfer gehören dazu. Wirbeltiere stehen in Deutschland unter einem besonderen Schutz. Doch der Kampf gegen Schädlinge entlang ganz unmilitärischer Fronten wogt hin und her. Gewinnen können die Schädlingsbekämpfer immer nur einzelnen Schlachten, den Krieg dagegen nicht. Dazu ist das Tierreich zu einfallsreich in seinen Methoden.

Seit 100 Jahren geht die Mannheimer Firma Auler + Haubrich auf die Jagd nach Schädlingen. Anfangs war es Nikolaus Auler, der sich im Jahr 1921 dazu entschloss vor allem den damals weit verbreiteten Bettwanzen den Kampf anzusagen. Die hygienischen Bedingungen zu Anfang des letzten Jahrhunderts spielten diesen Tierchen in die Karten. Das Geschäft des damaligen Kammerjägers florierte. Über die Methoden, die damals zum Einsatz kamen weiß man heute nicht mehr allzuviel.

Doch Anja Haubrich, Enkelin des Firmengründers, die heute die Firma in der dritten Familiengeneration leitet, erinnert sich: "Wir haben bis in die 60-er Jahre unsere Köder in großen Trommeln selbst gemischt. Dazu hat mein Vater, Werner Auler, kistenweise Fisch eingekauft, der in die Köder als Lockstoff eingearbeitet wurde. Haferflockenpulver war das Füllmaterial und dazu kam der Giftstoff", erzählt sie. "Bereits das war für Menschen weitgehend ungiftig. Heute versuchen wir, weitgehend giftfrei zu arbeiten", erklärt sie.

Schon der Großvater warb mit Anzeigen in der Neuen Mannheimer Zeitung in einer Ausgabe vom Juli 1938 mit einer Methode, in der so genanntes T-Gas (Ethylenoxid) zum Einsatz kam. "Kein Ausschwefeln, kein übler Geruch, keine Mobiliarschäden, kein Auspulvern" stand in der Zeitungsanzeige zu lesen. Und auch, dass die Firma staatlich geprüft sei. Doch bevor das T-Gas zum Einsatz kommen konnte, musste Großvater Auler eine staatliche Genehmigung zur Lagerung des explosiven Ethylenoxids und auch des Schwefelkohlenstoffs in Eisenfässern erwerben.

Heute hat die Firma neben Anja Haubrich mit dem IHK geprüften Schädlingsbekämpfer und geprüften Desinfektor Thorsten Kaufmann einen zweiten geschäftsführenden Gesellschafter. Ein Desinfektor sorgt für Hygienemaßnahmen, ein Schädlingsbekämpfer beseitigt die Schädlinge, die Bezeichnung Kammerjäger ist heute nur noch umgangssprachlich üblich.

Acht Außendienstmitarbeiter, alle gelernte Schädlingsbekämpfer und eine Diplom-Biologin ziehen in den Kampf gegen Schädlinge. Mit Hitze oder Kälte, mit Silikaten oder mit Fallen gegen Nagetiere wie Ratten und Mäuse. Das allseits bekannte Rattengift wird an den Laufwegen der Tiere ausgelegt und enthält einen Blutgerinnungshemmer, der die Tiere verbluten lässt. Tauben vergrämt man auch im Auftrag der Stadt Mannheim mit Schutznetzen oder Elektrozäunen. Die Taubenkotentfernung in Komplettschutzanzügen mit Masken gehört dazu.

Schaben (Kakerlaken), wieder in wachsendem Umfang Bettwanzen, aber auch Ameisen, Käfer und Wespen stehen auf dem Programm der Mitarbeiter, die wegen der Diskretion in unbeschrifteten Einsatzwagen unterwegs sind. "Viele unserer Aufträge bewegen sich heute im Bereich der Prävention.

"Wir kommen, bevor die Tierchen auftreten und beurteilen Schwachstellen", so Kaufmann. Ganz besonders heikel seien die Hygienevorgaben in der Pharmaindustrie. Aber auch im Privathaushalt sei es schwer, an die Tierchen heranzukommen. "Die sitzen nicht nur in den Möbeln, sondern auch hinter den Tapeten und in Steckdosen", so Anja Haubrich.