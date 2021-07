Von Matthias Kros

Mannheim. Aufgrund der gesunkenen Corona-Infektionszahlen erwartet die Lufthansa wieder deutlich mehr Dienstreisen. Vorstand Harry Hohmeister hatte am Wochenende gesagt, dass man "seit vier Wochen eine verstärkte Nachfrage nach dienstlichen Flügen für September, Oktober und November" registriere. Am Ende, so glaubt er, werde die Lufthansa wieder bei 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus landen.

Die in Mannheim beheimatete regionale Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) ist da nicht ganz so optimistisch. Natürlich kenne man die Aussagen der Lufthansa, sagte RNA-Geschäftsführer Dirk Eggert am Montag auf RNZ-Anfrage. "Wir sind allerdings noch etwas zurückhaltender in der Prognose". Derzeit könne man jedenfalls noch keinen konkreten Termin für die Wiederaufnahme der Flüge nach Hamburg und Berlin nennen.

Beide Verbindungen werden – schon weger der vergleichsweise hohen Ticketpreise – hauptsächlich von Geschäftsleuten genutzt. Wegen der Corona-Pandemie hatte die RNA die Flüge allerdings bereits im Frühjahr 2020 ausgesetzt, eine zwischenzeitliche Wiederaufnahme brach die Fluggesellschaft wegen der schwachen Buchungen schon nach kurzer Zeit wieder ab. Viele Unternehmen hatten zuletzt mitgeteilt, dass man wegen der guten Erfahrungen mit Videokonferenzen während der Corona-Zeit künftig deutlich weniger Dienstreisen plane.

Momentan ist die RNA hauptsächlich im Charter-Geschäft unterwegs. Regelmäßige Linienflüge bietet die Fluggesellschaft lediglich nach Westerland/Sylt an, und zwar von Mannheim und Kassel aus. Eggert bestätigte allerdings, dass die RNA ab September zusätzlich immer samstags in Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter "Urlaub ab Kassel" die Strecke Kassel-Usedom-Kassel anbieten werde. Geflogen wird mit einer Dornier 328 mit 31 Sitzplätzen. Die Flugzeit auf die beliebte Ostsee-Insel dauert etwa 70 Minuten.