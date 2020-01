Mannheim. (mk) Die in Mannheim ansässige regionale Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) schreibt weiterhin rote Zahlen. In der jüngsten verfügbaren Bilanz von 2018 weist das Unternehmen bei einem Umsatz von etwa 10 Millionen Euro einen Fehlbetrag von gut einer Million Euro auf. Für 2019 lägen die Zahlen zwar noch nicht vor, sagte Geschäftsführer Dirk Eggert. Es zeichne sich aber ebenfalls ein Minus ab - wenn auch "wesentlich geringer" als 2018. Schwarze Zahlen will Eggert auch für das laufende Jahr nicht versprechen.

"Die Konkurrenz ist hart", weiß der Geschäftsführer. Hinzu kämen deutlich steigende staatliche Forderungen wie die Luftverkehrsabgabe, die ab April um fast sieben Euro pro Person angehoben wird. "Angesichts von rund 35.000 Passagieren pro Jahr macht das eine Menge aus", so Eggert. Und so einfach ließen sich diese steigenden Abgaben auch nicht auf die Ticketpreise umlegen.

Die Rhein-Neckar Air fliegt vom Mannheimer City Airport aus nach Berlin, Hamburg und Sylt. Die Nordseeinsel steuert die RNA außerdem auch vom hessischen Kassel aus an. "Das läuft hervorragend", weiß der Geschäftsführer.

Abgesehen von dieser Ferien-Destination sind die Kunden hauptsächlich Geschäftsreisende, was auch an den vergleichsweise hohen Ticketpreisen liegen dürfte. Ein einfacher Flug nach Berlin kostet beispielsweise zwischen 99 und 450 Euro. Weitere Ziele, etwa im Ausland, seien nicht geplant, betont Eggert. "Wir werden nicht größenwahnsinnig", scherzt er. Nach wie vor ginge es in erster Linie darum, das Geschäft zu konsolidieren.

Zweites RNA-Standbein ist der Charterverkehr. Regelmäßig fliege man Fußball-Bundesligisten aus Hoffenheim, Freiburg oder Frankfurt zu Auswärtsspielen, so Eggert. "Hinzu kommen etliche Teams aus der zweiten französischen Liga".

Profitabler will die RNA laut Eggert zum Beispiel durch ein Optimieren der Kombination aus Ticketpreisen und Auslastung werden. Je nach Buchung sollen die Tarife also entsprechend steigen und fallen. Außerdem wünscht sich Eggert, dass noch mehr Kunden direkt über die Webseite der RNA buchen, da man so die größeren Margen erzielen könne. Derzeit liege dieser Anteil nur bei etwa 35 Prozent.

Der Luftverkehr spürt in jüngster Zeit wegen der Klimadebatte ziemlichen Gegenwind. Vor allem Inlandsflüge, wie sie die RNA durchführt, sind umstritten. "Wir bekommen schon verstärkt Anfragen von Kunden wegen des CO2-Ausstoßes", erklärt Eggert. Er verweise dann beispielsweise auf die Turboprop-Maschinen der RNA, die wesentlich klimaschonender seien als Düsenjets.

Die 2014 gegründete RNA ist die einzige noch verbliebene unabhängige Regionalfluggesellschaft in Deutschland. Sie wurde 2014 von einem Förderverein gegründet, dem zehn große Unternehmen aus der Rhein-Neckar-Region angehören, wie etwa SAP oder HeidelbergCement. Seit 2016 gehört die Fluggesellschaft mehrheitlich privaten Investoren, der Förderverein hält nur noch zehn Prozent der Anteile.

Die RNA hat keine eigenen Flugzeuge. Zum Betrieb der Fluglinien wurden drei Turboprop-Maschinen der MHS Aviation GmbH (München) gechartert. Diese fliegt im Auftrag der RNA und stellt auch das Cockpit- und Kabinenpersonal. Die Rhein-Neckar Air selbst beschäftigt weniger als zehn Mitarbeiter.