Von Matthias Kros

Mannheim. Deutschlands führender Pharmagroßhändler, Phoenix mit Sitz in Mannheim, beklagt einen Mangel an Corona-Impfstoffen. Man habe die deutlich erhöhte Nachfrage der zweiten Novemberhälfte nicht vollständig bedienen können, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit. "Die durch den Bund bereitgestellten Mengen deckten den Bedarf nicht ab, sodass der Großhandel die Impfstoffe gemäß den Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums anteilig auf die Bestellungen der Apotheken in den Bundesländern verteilt hat", heißt es in einer Presseinformation.

Auch Ärzteverbände beklagen einen Mangel an Verlässlichkeit bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen. Für die Impfungen in dieser Woche hätten Vertrags- und Betriebsärzte sowie der Öffentliche Gesundheitsdienst zusammen rund 6,5 Millionen Dosen Biontech-Impfstoff bestellt, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Geliefert werden wohl aber nur 2,9 Millionen Dosen und damit weniger als die Hälfte". Damit werde der Impffortschritt durch Versäumnisse der Politik ausgebremst, kritisierte der Verbandsvorsitzende.

Phoenix Pharmahandel aus Mannheim ist nach eigenen Angaben Marktführer im deutschen Pharmagroßhandel und beliefert Apotheken und medizinische Einrichtungen mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Seit der Einbindung in die Impfkampagne im April 2021 habe Phoenix über 17,5 Millionen Covid-19-Impfstoffdosen samt passendem Impfzubehör ausgeliefert.Das Unternehmen ist inzwischen in 39 Ländern aktiv und beschäftigt knapp 40.000 Mitarbeiter. In die Impfstoffversorgung ist auch der Logistikspezialist Transoflex in Weinheim eingebunden.