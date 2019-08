Mannheim. (RNZ) Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf vom 10. Juli eingelegt. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch in Mannheim mit. Hintergrund ist, dass der Karlsruher Energiekonzern EnBW seinen Anteil an MVV-Aktien im Dezember 2017 auf fast 30 Prozent erhöht hat.

Das Bundeskartellamt hatte das Geschäft zuvor ausführlich geprüft und freigegeben. Gegen diese Entscheidung legte die MVV Beschwerde beim OLG Düsseldorf ein - die jedoch als unzulässig verworfen wurde. Grundlage der Entscheidung war laut MVV nicht die Prüfung der kartellrechtlichen Zulässigkeit der Anteilserhöhung. Vielmehr vertrat das Gericht demnach die Auffassung, dass die MVV als unmittelbar Beteiligte nicht gegen den Beschluss des Bundeskartellamts Beschwerde einlegen könne. Berechtigt seien hierfür lediglich außenstehende Wettbewerber.

Die MVV sieht das anders. Bereits nach dem Urteil hatte das Energieunternehmen mitgeteilt, man bedaure die Entscheidung und halte die Begründung des Bundeskartellamtes für die Freigabe nach wie vor für einen Fehler, weil dies den Wettbewerb auf dem Strommarkt verzerre. EnBW hatte zuvor erklärt, es handle sich lediglich um eine Finanzbeteiligung, man verfolge keine strategischen Interessen. Die MVV hatte das bezweifelt.

Beide Unternehmen gehören überwiegend der öffentlichen Hand: die MVV der Stadt Mannheim, EnBW dem Land Baden-Württemberg und einem kommunalen Verbund. Mit der Rechtsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof will die MVV nun eine grundsätzliche Klärung dieser Rechtsfrage herbeiführen. Erst danach könne die Entscheidung des Bundeskartellamts von dem Kartellsenat des OLG Düsseldorf auch in der Sache geprüft werden, teilte das Unternehmen mit.