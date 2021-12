Die Firmenzentrale der MVV Energie AG in Mannheim. Foto: MVV

Mannheim. (RNZ) Die Mannheimer MVV hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 278 Millionen Euro das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erreicht. Das teilte der börsennotierte Energieversorger am Dienstag in Mannheim mit. Das Unternehmen fühlt sich demnach durch das Ergebnis bestätigt in seinem Kurs Richtung Klimaneutralität. "Mit unserem integrierten und auf Klimaschutz ausgerichteten Geschäftsmodell sind wir auf dem richtigen Weg", erklärte MVV-Chef Georg Müller laut Mitteilung.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie sowie der herausfordernden energiewirtschaftlichen und marktlichen Rahmenbedingungen blicke die MVV auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 (1. Oktober 2020 bis 30. September 2021) zurück, fügte Müller bei der Bilanzpressekonferenz hinzu. Demnach stiegen die bereinigten Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Damit hat die MVV eigenen Angaben zufolge ihre jüngste Prognose vom August 2021 noch einmal übertroffen. Der Umsatzanstieg resultierte aus Sicht des Unternehmens vor allem aus Mengen- und Preiseffekten bei Strom und Gas. Das operative Ergebnis (Adjusted EBIT) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent auf 278 Millionen Euro.

Getragen wurde der Ergebnisanstieg der MVV zufolge durch die Projektentwicklung bei den 100-prozentigen Unternehmens-Töchtern Juwi und Windwärts, die kühlere Witterung, die Preisentwicklung an den Energiemärkten sowie die Vollkonsolidierung neu erworbener Unternehmen.

Bis zum Frühjahr 2022 errichtet Juwi in Nordgriechenland einen Solarpark mit 204 MW Leistung – laut MVV der größte in Südosteuropa. Windwärts konnte laut Mitteilung das beste Ergebnis ihrer Unternehmensgeschichte erzielen. Demgegenüber wirkte sich das im Vergleich zum Vorjahr geringere Windaufkommen negativ auf das Ergebnis aus.

Der bereinigte Jahresüberschuss nach Fremdanteilen verbesserte sich um 46 Millionen Euro und belief sich für das Berichtsjahr auf 150 Millionen Euro.