Von Barbara Klauß

Mannheim. Als Besorgnis erregend bezeichnet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald die derzeitige Situation: Die weltweite Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Lieferketten und den wirtschaftlichen Verwerfungen hat viele Betrieben bereits vor große Herausforderungen gestellt. Nun – mit dem Schrecken des Krieges in der Ukraine – würden die Sorgen der Handwerker im Kammergebiet immer größer, erklärt Kammer-Präsident Klaus Hofmann. Massive Preissteigerungen bei Energie und Materialien machten ihre Arbeit unkalkulierbar. "Bau- und Ausbaugewerke, der Elektro- und Metallbereich spüren immense Materialpreissteigerungen und Lieferengpässe", so Hofmann. "Aber im Grunde genommen sind nahezu alle Bereiche des Handwerks von gewaltigen Teuerungen betroffen." Noch sei nicht abzusehen, wohin dies für Betriebe und Kunden führe.

Für die gesamte deutsche Wirtschaft hat der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine Probleme wie Lieferengpässe oder hohe Energie- und Transportkosten noch einmal deutlich verschärft – zu einem Zeitpunkt, zu dem viele auf eine Entspannung nach der Corona-Pandemie gehofft hatten. "Die russische Invasion in der Ukraine und der erneute Ausbruch von Covid-19 in China treffen den Welthandel doppelt hart mit geringeren Mengen und höheren Preisen", erläuterte Ana Boata, Volkswirtin bei Allianz Trade am Dienstag. Durch Umwege wegen des Krieges und Hafenschließungen gebe es lange Transportzeiten. "Somit bleiben dem Welthandel Verspätungen und hohe Frachtraten länger erhalten als ursprünglich erwartet – auch aufgrund der hohen Energiepreise."

Unternehmen aus allen möglichen Branchen kündigen derzeit Preissteigerungen an, zuletzt etwa Reifenproduzenten, Nudelhersteller oder Kunsthandwerker aus dem Erzgebirge. Die Begründung ist immer ähnlich: hohe Kosten für Herstellung und Transport sowie Materialengpässe. So wird auch der Bau von Wohnhäusern immer teurer. Im Februar lagen die Preise laut Statistischem Bundesamt 14,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Zunehmend zu schaffen machen den Baufirmen Versorgungsengpässe: Laut einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts meldeten im März im Hochbau 37,2 Prozent der Teilnehmenden Beeinträchtigungen, nach 23,5 Prozent im Februar.

"Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat zu einer hohen Unsicherheit mit Blick auf die Lieferketten geführt", erklärte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Materialpreise für viele Rohstoffe schwanken in Folge des Krieges deutlich stärker", fügte er hinzu. "Zudem beziehen viele Unternehmen Vorprodukte aus Russland oder der Ukraine. Das erschwert die Bauplanung."

In der Branche steigen – auch in der Region – die Sorgen. So berichtet etwa die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald von einem Bauunternehmer, der befürchtet, noch in diesem Jahr Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken zu müssen – trotz voller Auftragsbücher.

Die Kammer spricht von einer Preissteigerung um 300 Prozent bei Betonstahl in den vergangenen eineinhalb Jahren – erst aufgrund der Pandemie, jetzt bedingt durch den Krieg. Auch bei Dichtungen und Werkstoffem seien derzeit Anstiege von bis zu 50 Prozent zu beobachten. Zudem kommen große Mengen an Holz aus Russland, Weißrussland und der Ukraine – etwa Birkensperrholz, Nadelschnittholz und Eichenholz. Derzeit sind nach Angaben der Kammer die Lieferketten verzögert, zum Teil auch ganz unterbrochen. Der Kammer zufolge bekommen auch Schreiner in der Region nur noch einen Teil der Platten, die sie bräuchten. Aufträge ließen sich allenfalls noch abarbeiten, wenn man auf mehrere Lieferanten zurückgreifen könnte. Doch seien selbst dann Verzögerungen unausweichlich. Betroffen ist laut Handwerkskammer auch der Elektro-Bereich. Die Kabelpreise haben sich demnach zuletzt verdoppelt.

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sieht dringenden Handlungsbedarf: "Es geht längst nicht mehr nur um die Industrie, von der meist gesprochen wird. Das Handwerk ist genauso betroffen", so Präsident Hofmann. "Wir alle sind auf die Versorgung im Lebensmittelbereich durch unsere Bäcker, Konditoren und Fleischer ebenso angewiesen wie auf die Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit im Metall-, Elektro- und Baubereich. Wir brauchen dringend eine Lösung." Von der Politik fordert er eine Unterstützung der Handwerksbetriebe auch im klein- und mittelständischen Bereich.