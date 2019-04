Von Daniel Bernock

Mannheim. Die Mannheimer Mitarbeiter von General Electric (GE) müssen erneut schlechte Nachrichten ertragen. Wie die Standortbetriebsratsvorsitzende Elisabeth Möller am Montag bekannt gab, sollen erneut rund 180 Stellen im Werk wegfallen. Laut Betriebsrat soll dieser Abbau größtenteils mithilfe von Vorruhestandsregelungen und Altersteilzeit sowie Transfergesellschaften stattfinden. Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht geplant.

Seit Januar hätten wegen der sich andeutenden erneuten Umstrukturierungen rund 100 Mitarbeiter selbst gekündigt, sodass unterm Strich an dem traditionsreichen Standort in Zukunft noch rund 380 Mitarbeiter arbeiten sollen. Drei Transfergesellschaften mit einer Laufzeit von jeweils zwölf Monaten sollen im Zuge des Abbaus gegründet werden, in die die Beschäftigten dann wechseln. Auch der Standort Stuttgart ist betroffen, dort sollen 30 Jobs wegfallen.

Der amerikanische GE-Konzern bestätigte den Abbau am Montag: "Die abgeschlossenen Konzernbetriebsvereinbarungen stellen eine sozial verantwortliche Lösung im Sinne eines jeden betroffenen Mitarbeiters dar und tragen dazu bei, die Zukunftsfähigkeit der sechs Standorte von GE Power in Deutschland zu sichern", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. GE sei nun in Deutschland "gut positioniert, um auf dem globalen Markt erfolgreich zu sein".

Die verbliebenen Mitarbeiter, alles Ingenieure und Fachkräfte für die Planung, Wartung und Inbetriebnahme von konventionellen Kraftwerken, sollen in ein Bürogebäude (X-Bau) auf dem Gelände ziehen. GE hat den gesamten Standort - an dem keine Produktion mehr stattfindet - an den Immobilienentwickler Aurelis aus Eschborn verkauft, der das Gelände weitervermieten will. An die ruhmreiche Vergangenheit des Kraftwerk-Standorts werden dann nur noch die Zufahrten - Turbinenstraße - oder die Namen der Gebäude - Haus Ampere, Haus Watt - erinnern. Selbst die Pforte an der Hauptzufahrt für Besucher, das Tor 1, ist mittlerweile verwaist.

In einer ersten Welle hatte GE nach der Übernahme des Standorts von Alstom im Jahr 2016 rund 1000 Arbeitsplätze abgebaut und damit eine Welle der Empörung bei Politik und Verbänden ausgelöst. Übrig geblieben war damals eine Belegschaft von rund 650 Beschäftigten, die IG Metall sprach da bereits von einem "Rumpfbetrieb".

Betriebsratsvorsitzende Möller hofft nun, dass die verbliebenen Mitarbeiter eine Zukunft am Standort haben. "Das Service-Geschäft läuft ganz gut", so die Arbeitnehmervertreterin. GE argumentiere hingegen, dass es in Europa so gut wie keinen neuen konventionellen Kraftwerksbau mehr gebe. Neugeschäft gebe es vor allem in Asien.

Die Ergebnisse der Umstrukturierung hat der Betriebsrat lange mit dem Unternehmen verhandelt, die betroffenen Beschäftigten sind laut Möller mit den Konditionen überwiegend zufrieden - sie daher auch. Die nun getroffenen Bedingungen hat der Betriebsrat auch für mögliche weitere Umstrukturierungen bis zum Jahr 2022 gesichert. Damit soll verhindert werden, dass die Mitarbeiter denken, sie gehen besser jetzt, bevor in Zukunft die Konditionen vielleicht schlechter werden.

Die 100 Eigenkündigungen der Mitarbeiter am Standort zeigen, dass viele Mitarbeiter keine Perspektive für sich selbst sehen, so Müller. Viele würden sich daher nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Möller hofft jetzt, dass Ruhe in den Betrieb einkehre.

Die Geschichte des Standorts geht bis zum Jahr 1898 zurück. Die Schweizer Firma Brown, Boveri & Cie bekam damals den Auftrag, ein Elektrizitätswerk in der Stadt zu bauen, im Gegenzug musste sie dafür eine Fabrik errichten. Der Siegeszug der Elektrizität ließ den Standort wachsen - in Käfertal entstand eine Werkshalle nach der anderen. Zu Beginn der 1920er Jahre arbeiteten 10.000 Menschen bei BBC in Mannheim. Nach einer Fusion mit Asea gehörte das Werk lange zu ABB, dann zur französischen Alstom und seit 2015 zu GE. Die Turbinenfabrik wurde bereits vor rund 1,5 Jahren geschlossen.