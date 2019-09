Mannheim. (kla) Der Pharmagroßhändler Phoenix bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Das hat das Unternehmen mit Sitz in Mannheim gestern bekannt gegeben. Demnach folgt Sven Seidel (45 Jahre) am 1. November auf Oliver Windholz (52).

Windholz, der das Unternehmen seit 2014 leitet, verlässt Phoenix bereits Ende September. Der Aufsichtsrat und Windholz hätten in bestem beiderseitigen Einvernehmen beschlossen, den am 31. Januar 2020 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Gründe hierfür nannte ein Phoenix-Sprecher auf Anfrage nicht.

"Als Vorstandsvorsitzender hat Oliver Windholz das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren entscheidend geprägt", erklärte Bernd Scheifele, Aufsichtsratsvorsitzender von Phoenix und Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Cement, laut Mitteilung.

In mehr als 25 Jahren in Führungspositionen bei HeidelbergCement, Ratiopharm und Phoenix habe Windholz einen sehr großen persönlichen Einsatz sowie ein hohes Maß an Loyalität gegenüber den Unternehmen und der Merckle Gruppe unter Beweis gestellt.

Sein Nachfolger Seidel ist derzeit Konzernvorstand der Otto Group und war zuvor Vorstandsvorsitzender von Lidl, wo er unter anderem das globale Wachstum und die digitale Transformation vorangetrieben hat. "Mit Sven Seidel haben wir einen überaus kompetenten Nachfolger, der auf einen breiten Erfahrungsschatz im Handel zurückgreifen kann", sagte Scheifele.

Ebenfalls zum 1. November tritt Marcus Freitag neu in den Phoenix-Vorstand ein. Laut Mitteilung soll er das neu geschaffene Ressort Vertrieb und Marketing Pharmagroßhandel übernehmen. Freitag kam 2007 zum Unternehmen.