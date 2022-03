Von Matthias Kros

Mannheim. Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub wagt wegen des Krieges in der Ukraine keine belastbare Prognose für das laufende Jahr. Zwar erwartet der Konzern 2022 ein deutliches Plus beim Umsatz und Ergebnis. Vorstandschef Stefan Fuchs stellte sie bei der Jahrespressekonferenz am Freitag in Mannheim aber ausdrücklich "unter den Vorbehalt der noch nicht abschätzbaren Einflüsse des Krieges und der verhängten Sanktionen gegen Russland". Diese ließen sich derzeit noch nicht abschätzen.

Unmittelbar hielten sich die Auswirkungen des Krieges auf Fuchs Petrolub in Grenzen, so Fuchs, in beiden Ländern zusammengenommen entsprächen die Umsätze etwa drei Prozent der weltweiten Erlöse. Der Schmierstoffhersteller beschäftigt in der Ukraine 55 Mitarbeiter, wobei die Geschäfte praktisch zum Stillstand gekommen seien. In Russland gibt es ein Büro in Moskau und ein Werk in Kaluga mit insgesamt 122 Beschäftigten. Der Geschäftsbetrieb sei hier "deutlich eingeschränkt", so Fuchs. "Wir wollen aber nicht den Schlüssel rumdrehen", sagte der Vorstandschef. Andernfalls drohe das Werk an den Staat zu fallen. Diese Sorge hatten auch schon andere Unternehmen geäußert.

Abgesehen von den Unwägbarkeiten durch den Krieg peilt Fuchs Petrolub im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf 3 bis 3,3 Milliarden Euro an. Vor allem in den USA und Asien seien noch erhebliche Marktanteilsgewinne möglich, gibt sich der Vorstandschef selbstbewusst. Gleichzeitig soll das operative Ergebnis (Ebit) bis Jahresende auf 360 bis 390 Millionen Euro klettern. Doch auch hier gibt sich das Unternehmen angesichts steigender Kosten für Personal, Fracht und Rohstoffe noch unsicher. "Insbesondere im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Rohstoffe und die damit verbundenen Preissteigerungen", so Fuchs. Dem begegnen werde man mit einem "disziplinierten Kostenmanagement", kündigte er an. Dazu gehöre auch eine "deutliche Begrenzung von Neueinstellungen".

Das Unternehmen beschäftigt am Hauptsitz in Mannheim aktuell erstmals über 1000 Mitarbeiter. Rund 200 von ihnen werden in Kürze in das neue Verwaltungsgebäude auf der Friesenheimer Insel in Mannheim umziehen. Bislang seien sie teilweise noch über verschiedene angemietete Büro verteilt. Fuchs habe für das neue Gebäude rund 25 Millionen Euro investiert, so der Vorstand.

Im vergangenen Jahr liefen die Geschäfte überraschend gut. Finanzchefin Dagmar Steinert berichtete am Freitag von deutlichen Zuwächsen beim Umsatz und Ergebnis, die die eigene Prognose übertroffen hätten und längst wieder über dem Vor-Corona-Niveau angekommen seien. Von der positiven Entwicklung sollen auch die Aktionäre profitieren – ihnen wollen die Mannheimer 1,03 Euro je Vorzugs- und 1,02 je Stammaktie auszahlen. Die Dividende steigt damit um je vier Prozent. Das sei das zwanzigste Dividenden-Plus in Folge, so Steinert.

An der Börse kamen die Nachrichten am Freitag recht gut an, die Aktie lag durchgehend leicht im Plus. Die Kennziffern des Schmierstoffherstellers seien etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Schwarz vom Analysehaus Warburg Research in einer am Freitag vorgelegten Einschätzung. Das Ergebnis habe seine eigene Prognose getroffen. Der Ausblick für 2022 solle aber mit ein wenig Vorsicht betrachtet werden.